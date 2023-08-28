Ekinsu Cülcüloğlu'nun yaşamı ve kariyeri hakkında detaylar araştırılmaktadır. Ekinsu kaç yaşında ve nereli merak konusu oldu. Peki, Ekinsu Cülcüloğlu kimdir, kaç yaşında? Ekin Su aslen nereli? Hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar...

Aşk Adası adlı yarışmayla adını dünyaya duyuran fenomen Ekinsu Cülcüloğlu hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Ünlü oyuncunun özel hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Kariyeri boyunca Susie Hayzel, Su Hayzel ve Su Ekin Cülcüloğlu birçok isim kullanmıştır. Kullanıcılar tarafından Cülcüloğlu'nun hayatı araştırılmaktadır. Peki, Ekinsu Cülcüloğlu kimdir, kaç yaşında? Ekin Su aslen nereli? Hangi dizilerde oynadı? Detaylar haberimizde...

EKİNSU CÜLCÜLOĞLU KİMDİR?

İngiltere'de Londra'nın Islington bölgesinde 21 Ağustos 1994 yılında doğmuştur. 10 yaşından itibaren Essex'e yerleşmiştir. 2011 yılında İrlanda'yı temsilen Miss Asia Pacific World yarışmasına katılmış ve daha sonrasında birçok güzellik yarışmasında yer almıştır. Daha sonrasında University of Lancashire'den 2015 yılında mezun olmuş ve kariyeri boyunca Susie Hayzel, Su Hayzel ve Su Ekin Cülcüloğlu birçok isim kullanmıştır. 2020 yılında Kuzey Yıldızı İlk Aşk adlı Türk dizinde başrol karakterinin arkadaşı olan ve Londra'dan gelen fotoğrafçı Işıl rolüyle Türk medyasına adım atmıştır. 2022 yılında İngiltere'nin en çok izlenen programlarından biri olan Love Island'a katılmış ve Davide Sanclimenti ile birlikte yarışmayı kazanmıştır. Hayatını Essex ve İstanbul arasında geçirmektedir.