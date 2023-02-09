Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ardından Kahramanmaraş'ın ilçeleri merak edildi. Depremde etkilenen Ekinözü ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, Ekinözü nerede? Ekinözü nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Ekinözü hangi ile bağlı?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi merak edildi. Peki, Ekinözü nerede? Ekinözü nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Ekinözü hangi ile bağlı? İşte detaylar haberimizde...

EKİNÖZÜ NEREDE?

Ekinözü, şehir merkezine yaklaşık 152 km uzaklıkta bulunan bir ilçedir.

Nüfus: 11,839

Yüzölçümü: 692 km² (267 mil²)

EKİNÖZÜ NÜFUSU NEDİR?

Kahramanmaraş'ta yer alan Ekinözü'nün nüfusu 11,839'dir.

EKİNÖZÜ HANGİ İLE BAĞLI?

Ekinözü, Kahramanmaraş ilinin bir ilçesidir.

1800'lerde Osmanlı resmî kurumları arasındaki yazışmalarda köyün ismine "Celaki" olarak rastlanmakta. Daha sonraları ise "Cela" adını almıştır.

Cumhuriyetin kurulması ile muhtarlık olan Cela Köyü 1958 yılında Belediye Teşkilatı kurularak Belde haline dönüşmüştür. 01 Ocak 1983 tarihinde Cela kasabasının adı "Ekinözü" olarak değiştirilmiş ve 20 Mayıs 1990 ve 20523 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 3644 sayılı kanun ile ilçe halâline dönüştürülmüştür. 19 Eylül 1991 tarihinde fiilen ilçe statüsünü kazanmıştır.

Coğrafya

İklim ve tabiat şartları olarak İç Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu bölgelerinin tipik özelliklerini taşımaktadır. Ekinözü ilçesinin doğusunda bulunan Nurhak ilçesi, batısında Göksun ilçesi, kuzeyinde Elbistan ilçesi, Güneyinde Kahramanmaraş ili ve Çağlayancerit ilçesi yer almaktadır.

İlçenin rakımı 1200 metredir. 17 köyü, 77 mezrası ile 692 kilometrekare alana yayılmıştır.

Ekinözü

Ekinözü, şehir merkezine yaklaşık 152 km uzaklıkta bulunan bir ilçedir. İlçenin toplam nüfusu yaklaşık olarak 11,839 (2018)'dir.

Bünyesinde bulunan şifalı suları ile öne çıkan ilçe, Osmanlı zamanında bir köy iken 1991 senesinde ilçe statüsüne kavuşmuştur. Roma zamanından kaldığı tahmin edilen Tarihi Küvet ise ilçenin önemli tarihi yapılarından biridir.

İlçede yer alan şifalı suyun birçok hastalığa iyi geldiği söylenmektedir. Ağaçlar arasından akan ve muhteşem görüntüsü ile dikkat çeken Nergele Çayı, ilçenin önemli doğal güzelliklerindendir.