Ekinoks tarihinin yaklaşmasının ardından birçok vatandaş ekinoks hakkındaki detayları merak etmeye başladı. Ekinoks nedir? ve Ekinoks tarihleri ne zaman? Soruları, konu hakkındaki ne merak edilen sorular arasında yer alıyor. Peki, Ekinoks nedir? Ekinoks tarihleri ne zaman? Ekinoks olunca ne olur?

Yılda iki kez gerçekleşme özelliğini taşıyan bu özel olay, insanların dikkatini ve ilgisini çekmeyi başardı. Sadece Eylül ve Mart ayında gerçekleşmekte olan bu doğa olayı, birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Peki, Ekinoks nedir? Ekinoks tarihleri ne zaman? Ekinoks olunca ne olur?

EKİNOKS NEDİR?

Ekinoks (gün tün eşitliği, gece gündüz eşitliği veya ılım), Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur.

EKİNOKS TARİHLERİ NE ZAMAN?

İlkbahar ve sonbaharda olmak üzere yılda iki kez tekrarlanır. Sadece Eylül ve Mart ayında gerçekleşir. 23 Eylül ve 21 Mart tarihlerine gerçekleşmektedir.

23 Eylül durumu: Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator'da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'de gündüzler, gecelerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre'de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre'de İlkbahar, Kuzey Yarım Küre'de Sonbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya'da gece ve gündüz birbirine eşit olur. Bu tarih Kuzey Kutup Noktası'nda altı aylık gecenin, Güney Kutup Noktası'nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.

21 Mart durumu: Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator'da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre'de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre'de Sonbahar, Kuzey Yarım Küre'de İlkbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya'da gece ve gündüz süreleri birbirine eşit olur. Bu tarih Güney Kutup Noktası'nda altı aylık gecenin, Kuzey Kutup Noktası'nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.