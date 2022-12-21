Ekinoks nedir? Ekinoks ne zaman olur? Aralık ekinoksu ne zaman?

En uzun gece ile en kısa gündüzün yaşanacağı 21 Aralık yaklaşırken vatandaşlar ise Ekinoks tarihini merak etti. Arama motorlarında Ekinoks nedir? Aralık ekinoksu ne zaman? soruları aratıldı. İşte tüm merak edilenler...

2022 Senesinin son ayı olan Aralık ayına girmemizle beraber ekinoks tarihi de merak edildi. Vatandaşların heyecanla beklediği ekinoks tarihi hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor. Peki, Ekinoks nedir? Aralık ekinoksu ne zaman?

EKİNOKS NEDİR?

Ekinoks (gün tün eşitliği, gece gündüz eşitliği veya ılım), Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. İlkbahar ve sonbaharda olmak üzere yılda iki kez tekrarlanır. Ekinoks sözcüğünün kökeni Latince aequus (eşit) ve nox (gece) sözcüklerinin birleşimi olan aequinoctium sözcüğüne dayanır.

23 Eylül durumu: Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator'da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'de gündüzler, gecelerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre'de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre'de İlkbahar, Kuzey Yarım Küre'de Sonbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya'da gece ve gündüz birbirine eşit olur. Bu tarih Kuzey Kutup Noktası'nda altı aylık gecenin, Güney Kutup Noktası'nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.

21 Mart durumu: Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator'da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre'de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre'de Sonbahar, Kuzey Yarım Küre'de İlkbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya'da gece ve gündüz süreleri birbirine eşit olur. Bu tarih Güney Kutup Noktası'nda altı aylık gecenin, Kuzey Kutup Noktası'nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.

Kuzey Yarıküre'de yaklaşık olarak 21 Mart İlkbahar Ekinoksu - 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu'dur. Güney Yarıküre'de yaklaşık olarak 21 Mart Sonbahar Ekinoksu - 23 Eylül İlkbahar Ekinoksu'dur.

TÜRKİYE'DE EN UZUN GECE NEREDE YAŞANACAK?

Gündüz süresi, güneye gidildikçe artış gösterir. Bu nedenle en uzun gündüz ve en kısa gece ülkemizin en güneyinde bulunan Hatay'da yaşanır. En uzun gece ve en kısa gündüzün yaşandığı yer ise Karadeniz'de en kuzeyde bulunan ilimiz Sinop'ta yaşanır.

KUZEY YARIM KÜRE'DE YAŞANAN DİĞER EKİNOKSLAR

İçinde bulunduğumuz Kuzey Yarım Küre'de 21 Mart tarihinde gece ve gündüz eşitliği yaşanıyor. Kuzey yarım kürede İlkbahar mevsimi başlarken Güney Yarım Küre'de sonbahar yaşanıyor. En uzun gündüz yaşanırken en kısa gecenin yaşandığı 21 Haziran'da Kuzey Yarım Küre'de yaz mevsimi başlar. Yine gece ve gündüzün eşit bir şekilde yaşandığı 23 Eylül', Kuzey Küre'de sonbahar mevsiminin başlangıç tarihidir. Kış ekinoksunun yaşandığı 21 Aralık'ta, en uzun gece yaşanırken en kısa gündüz yaşanır. 21 Aralık, Kuzey Yarım Küre'de kışın başladığı tarihtir.