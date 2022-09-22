Gece ve Gündüzün eşitlendiği gün olarak bilinen Ekinoks vatandaşların merak konusu halinde. Yıllardır heyecanla beklenen Ekinoks günü her Eylül ayında sıklıkla arama motorlarında araştırılıyor. Kuzey Yarım Küre'de gecelerin uzamaya başladığı gün olarak bilinen Ekinoks ne zaman olacak? Ekinoks bugün mü yarın mı? Ekinoks hangi gün? Eylül ayı gece gündüz eşitliği ne zaman?

Kuzey Yarım Küre'de gecelerin uzamaya başladığı ve sonbaharın başlangıcı olarak sayılan Ekinoks vatandaşları her sene heyecanlandırmakta. Soğuk ve serin havaları seven vatandaşlar heyecanla Eylül Ekinoks gününü bekliyor. Ekinoks günü ile sonbahar mevsimine geçiş yapmış oluyoruz. Peki, Ekinoks ne zaman olacak? Ekinoks bugün mü yarın mı? Ekinoks hangi gün? Eylül ayı gece gündüz eşitliği ne zaman?

EKİNOKS NE ZAMAN OLACAK?

Kuzey Yarım Küre'de gecelerin uzamaya başladığı ve sonbaharın başlangıcı olarak sayılan Ekinoks, 23 Eylül tarihinde olacak.

EKİNOKS NEDİR?

Ekinoks (gün tün eşitliği, gece gündüz eşitliği veya ılım), Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. İlkbahar ve sonbaharda olmak üzere yılda iki kez tekrarlanır. 23 Eylül durumu: Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator'da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'de gündüzler, gecelerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre'de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre'de İlkbahar, Kuzey Yarım Küre'de Sonbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya'da gece ve gündüz birbirine eşit olur. Bu tarih Kuzey Kutup Noktası'nda altı aylık gecenin, Güney Kutup Noktası'nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.

EKİNOKS BUGÜN MÜ YARIN MI?

Eylül ekinoksu 23 Eylül tarihinde yani yarın gerçekleşecek.