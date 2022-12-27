Karadeniz müziğinin sevilen sanatçılarından Ekin Uzunlar, "Köz" isimli yeni şarkısını sevenlerinin beğenisine sundu. Klibini tanıtırken yaptığı açıklama ise sevenlerini korkuttu. Ekin Uzunlar'ın hayranları arama motorlarında Ekin Uzunlar ne ameliyatı olacak? Ekin Uzunlar hasta mı? sorularını araştırdı.

Ekin Uzunlar, söz ve müziği Aşık Mahsuni Şerif'in torunu Yiğit Mahsuni'ye ait olan, aranjörlüğünü ise Mustafa Ceceli'nin üstlendiği "Köz" isimli çalışmasını DMC etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sunarken yaptığı açıklamanın ardından sevenleri Ekin Uzunlar ne ameliyatı olacak? Ekin Uzunlar hasta mı? sorularına yanıt aradı.

EKİN UZUNLER NE AMELİYATI OLACAK?

Ekin Uzunlar yeni şarkısının klibinin tanıtımında şu sözleri söyledi;

"Şarkıyı sevenlerime emanet ediyorum. Çok duygusal ve güzel bir çalışma oldu. Ocak ayının ilk haftası ses tellerimden ufak bir operasyon geçireceğim. Bu süreçte şarkımı sevenlerime emanet ediyorum" dedi.