Ekin Uzunlar kimdir? Ekin Uzunlar nereli, kaç yaşında? Ekin Uzunlar şarkıları!

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EKİN UZUNLAR KİMDİR?

Ekin Uzunlar 21 Ağustos 1991 yılında dünyaya geldi. Uzunlar, Trabzon Çaykaralıdır. Ekin Uzunlar, lise eğitimini Pera Güzel Sanatlar Lisesinde Tiyatro bölümünde okumuştur. 8 yaşında iki tahtayı birbirine sürterek başlamış olduğu sanat hayatına dayısının desteğiyle resmiyet kazandırarak 8 yaşından itibaren kemençe çalmaya başlamıştır. Günümüz Karadeniz otantik müziğiyle batı müziğini sentezleyerek kendi tarzını ortaya koymuştur. Oy Benim Sevduceğum, Son Bir Kez gibi şarkıları ile geniş kitlelere ulaşmıştır.

Kemençeyle sergilediği Jazz performansı, Mustafa Ceceli, Sinan Akçıl gibi isimlerin şarkılarında çaldığı kemençeyle sınırları zorlamaya devam etmektedir.

Ekin Uzunlar, 2012'de Sır, 2013'te Rüzgar ve Çaykara Dağları, 2016'da Alışamadı Gönlüm, Duy Sesimi, 2017'de Hediye, 2014'te Sensiz Geceler 2018 yılında ise Son Bir Kez isimli single ile müzikseverlerle buluşmuştur. Sanatçı kimliği ile gönüllere taht kuran Ekin Uzunlar, oyunculuk sektörüne de adım atmış, 2013 yılında Tepenin Uşakları adlı filmde Mecnun karakterini canlandırmıştır. Ayrıca 2011 yılında Sümela'nın Şifresi ve 2015 yılında Bizim Hikaye filmlerinin Soundtracklerine kemençesi ile eşlik etmiştir. Bununla birlikte son zamanların en fazla izlenen dizisi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizinin Soundtracklerinde ise Selçuk Balcı ile beraber Kemençe çalmıştır. Ekin Uzunlar, birçok sanatçının albümlerine kemençesi ile eşlik etmiştir.

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