Ekin Türkmen ve Okan Can Yantır sevgili mi? Ekin Türkmen sevgilisi kim?

EKİN TÜRKMEN VE OKAN CAN YANTIR SEVGİLİ Mİ?

Ünlü oyuncu Ekin Türkmen'in adı bir süredir Okan Can Yantır ile anılıyordu. İkilinin geçtiğimiz gün birlikte görüntülenmelerinin ardından Ekin Türkmen aşk iddialarını doğruladı. Türkmen,"İlişkimiz yeni başladı. Güzel gidiyor her şey yolunda. Çok detay vermek istemiyorum ama gerçekten çok mutluyum" ifadelerini kullandı.