Ekin Su Cülcüloğlu kimdir? Ekin Su Cülcüloğlu hayatı ve biyografisi! Ekin Su Cülcüloğlu kaç yaşında, nereli?
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Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Ekin Su Cülcüloğlu, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Ekin SU Cülcüloğlu hakkında merak edilenler. Ekin Su Cülcüloğlu hayatı ve biyografisi. Ekin Su Cülcüloğlu kimdir?
Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Ekin Su Cülcüloğlu merak konusu oldu. İşte Ekin Su Cülcüloğlu hakkında merak edilen Ekin Su Cülcüloğlu kimdir, Ekin Su Cülcüloğlu hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…
EKİN SU CÜLCÜLOĞLU HAKKINDA
Ekinsu Cülcüloğlu, programda eşleştiği İtalyan yarışmacı Davide Sanclimenti ile tutkulu bir şekilde öpüştü. İzleyiciler, Ekin Su ve Davide'e Twitter üzerinden ciddi tepki gösterdi. Bazı izleyiciler, öpüşmenin gereğinden fazla uzun sürdüğünü, çiftin bir birlerine teşekkür etmek için kısa bir öpücüğün yeterli olduğunu söyledi. Ekin Su, yaptığı açıklamada çok mutlu olduğu için Davide'i üstü üste öptüğünü, biraz uzun öpüşüp durumu abarttığını söyledi.
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