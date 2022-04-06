Ekin Olcayto kimdir? Ekin Olcayto kaç yaşında, nereli?

Ekin Olcayto kimdir? Haber Global'in spikeri Ekin Olcayto, gece su içmeye kalkınca başı döndü ve kedisinin seramik mama kabının üzerine düştü. Kabın kırılan parçaları boğazına ve çenesine saplanan spiker, apar topar hastaneye kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen Ekin Olcayto'nun önümüzdeki günlerde taburcu edileceği öğrenildi. Peki, Ekin Olcayto kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Ekin Olcayto hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

EKİN OLCAYTO KİMDİR?

Ekin Olcayto, 1975 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1993 yılında Best FM'de radyoculuk ile profesyonel yaşamına başlayan Olcayto, bir sene sonra da Star TV'de program yapmaya başladı. 2009 yılına kadar 16 yıl boyunca Show Radyo'da "Abuk Prenses" programını yaptı.

Star TV, Kanal D ve Show TV kanallarında programcılık, Kandemir Konduk tiyatrosunda oyunculuk yaptı. Burada TRT'nin dikkatini çeken Ekin Olcayto, TRT'de Sabah Kuşağı, Yılbaşı, Eurovision ve Haftasonu programları yaptı. 2000 yılında NTV'den aldığı teklif ile haberciliğe başlayan Olcayto, 3 yıl boyunca NTV'de haberleri sundu. Cine 5'te ve Kanal 1'de Ana Haber spikerliği yaptı. 2000 yılında "DİALOG BAŞARI ÖDÜLÜ"ne layık görüldü. Ekin Olcayto şimdilerde Haber Global'de dünden bugüne insanlığın merak ettiği tüm soruların yanıt bulduğu Başka Şeyler programı ile izleyici ile buluşuyor.

EKİN OLCAYTO SAĞLIK DURUMU NEDİR?

Gece yarısı susadığı için uykudan kalkan Olcayto, su içmek için yatağından kalktı. Birkaç adım attıktan sonra tansiyonu düşen ve gözü kararan spiker, kedilerinin seramik mama kabının üzerine düştü. Kabın kırılan parçaları ise 46 yaşındaki Olcayto'nun boğazına ve çenesine girdi. Baygınlık geçiren Olcayto, evindeki arkadaşları tarafından plastik cerrahinin bulunduğu bir hastaneye kaldırıldı.

Durumunun iyi olduğu öğrenilen Ekin Olcayto'nun önümüzdeki günlerde taburcu edileceği öğrenildi.

İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz? — Haberler (@Haberler) April 6, 2022

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