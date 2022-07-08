Ekin Mert Daymaz kimdir? Ekin Mert Daymaz kaç yaşında ve nereli? Ekin Mert Daymaz Instagram hesabı!
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EKİN MERT DAYMAZ KİMDİR?
Ekin Mert Daymaz (d. 2 Aralık 1990, Arnhem), Türk oyuncu ve mankendir. Sivaslı bir ailenin çocuğu olarak Hollanda'nın Arnhem kentinde dünyaya gelmiştir. Best Model of Turkey yarışmasında 3. olmuştur. 2016 yılı itibarıyla 3 televizyon dizisinde oynamıştır. Oyunculuğa adım attığı dizi olan Not Defteri erken final yapmıştır. Ertesi yaz, Çilek Kokusu dizisinde Volkan Mazharoğlu karakteriyle tekrar ekranlara gelmiştir. Bu dizi birçok gün Türk televizyonlarında en çok izlenen birinci ya da ikinci program olmuştur.Bu diziden sonra FOX'ta yayınlanan Hayat Sevince Güzel adlı dizide başrol oyuncusu olarak rol almıştır. Başrol oyuncusu olduğu bu dizi, 11 Temmuz - 15 Ağustos 2016 tarihleri arasında sürekli olarak gününün en çok izlenen programı olmuştur.
Daymaz, Haliç Üniversitesi'nde antrenörlük ve fitness okumaktadır.
Filmografisi
2014 Not Defteri Egemen Şanoğlu Başrol oyuncusu FOX
2015 Çilek Kokusu Volkan Mazharoğlu Başrol oyuncusu Star TV
2016 Hayat Sevince Güzel Savaş Göçer Başrol oyuncusu FOX
2017 Kırlangıç Fırtınası Şahin Turaboğlu Başrol oyuncusu FOX
2018 Ağlama Anne Mert Bayer Başrol oyuncusu atv
Aşktroloji Cem Başrol oyuncusu TV filmi - FOX
Prangalı Yarim Bahri Başrol oyuncusu TV filmi - FOX
2019 Payitaht Abdülhamid Gazeteci Arif Yardımcı oyuncu TRT 1
Mirasyedi Ozan Başrol oyuncusu TV filmi - FOX
2020 Gençliğim Eyvah Ahmet Asmalı Başrol oyuncusu atv
2021 Savaşçı Görkem İlbeyli Başrol oyuncusu FOX
2022- Seni Kalbime Sakladım [7] Civanmert Korkmaz Başrol oyuncusu TRT 1
İnternet
Yıl Yapım Rol Notlar Platform
2022- Hayaller ve Hayatlar Emre Başrol oyuncusu beIN CONNECT
EKİN MERT DAYMAZ INSTAGRAM HESABI
Ekin Mert Daymaz Instagram hesabı "ekinmertdaymaz"2.2 milyon takipçisi bulunuyor.