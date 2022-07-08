Ekin Mert Daymaz kimdir? Ekin Mert Daymaz kaç yaşında ve nereli? Ekin Mert Daymaz Instagram hesabı!

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EKİN MERT DAYMAZ KİMDİR?

Ekin Mert Daymaz (d. 2 Aralık 1990, Arnhem), Türk oyuncu ve mankendir. Sivaslı bir ailenin çocuğu olarak Hollanda'nın Arnhem kentinde dünyaya gelmiştir. Best Model of Turkey yarışmasında 3. olmuştur. 2016 yılı itibarıyla 3 televizyon dizisinde oynamıştır. Oyunculuğa adım attığı dizi olan Not Defteri erken final yapmıştır. Ertesi yaz, Çilek Kokusu dizisinde Volkan Mazharoğlu karakteriyle tekrar ekranlara gelmiştir. Bu dizi birçok gün Türk televizyonlarında en çok izlenen birinci ya da ikinci program olmuştur.Bu diziden sonra FOX'ta yayınlanan Hayat Sevince Güzel adlı dizide başrol oyuncusu olarak rol almıştır. Başrol oyuncusu olduğu bu dizi, 11 Temmuz - 15 Ağustos 2016 tarihleri arasında sürekli olarak gününün en çok izlenen programı olmuştur.

Daymaz, Haliç Üniversitesi'nde antrenörlük ve fitness okumaktadır.

Filmografisi

2014 Not Defteri Egemen Şanoğlu Başrol oyuncusu FOX

2015 Çilek Kokusu Volkan Mazharoğlu Başrol oyuncusu Star TV

2016 Hayat Sevince Güzel Savaş Göçer Başrol oyuncusu FOX

2017 Kırlangıç Fırtınası Şahin Turaboğlu Başrol oyuncusu FOX

2018 Ağlama Anne Mert Bayer Başrol oyuncusu atv

Aşktroloji Cem Başrol oyuncusu TV filmi - FOX

Prangalı Yarim Bahri Başrol oyuncusu TV filmi - FOX

2019 Payitaht Abdülhamid Gazeteci Arif Yardımcı oyuncu TRT 1

Mirasyedi Ozan Başrol oyuncusu TV filmi - FOX

2020 Gençliğim Eyvah Ahmet Asmalı Başrol oyuncusu atv

2021 Savaşçı Görkem İlbeyli Başrol oyuncusu FOX

2022- Seni Kalbime Sakladım [7] Civanmert Korkmaz Başrol oyuncusu TRT 1

İnternet

Yıl Yapım Rol Notlar Platform

2022- Hayaller ve Hayatlar Emre Başrol oyuncusu beIN CONNECT

EKİN MERT DAYMAZ INSTAGRAM HESABI

Ekin Mert Daymaz Instagram hesabı "ekinmertdaymaz"2.2 milyon takipçisi bulunuyor.