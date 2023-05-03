Oyuncu Ekin Koç kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Ekin Koç kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Ekin Koç kimdir? Ekin Koç sevgilisi kim? Ekin Koç hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar...

Ekin Koç, Sana Bir Sır Vereceğim dizisinde Tilki karakteriyle tanınmıştır. 2022 yılında Cannes Film Festivali'nde başrolünde yer aldığı Okul Tıraşı, Kurak Günler ve Büyük Uçuş filmleriyle boy gösteren Ekin Koç kimdir, kaç yaşında ve İnstagram hesabı nedir araştırılıyor. Ekin Koç kimdir? Ekin Koç sevgilisi kim? Ekin Koç hangi dizilerde oynadı? Detaylar haberimizdedir…

EKİN KOÇ KİMDİR?

Ekin Koç, 1992 yılında Antalya'nın Alanya ilçesinde doğmuştur. Lise öğrenimini Aldemir Atilla Konuk Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Yükseköğrenim için İstanbul'a giderek İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümünde öğrenim gördü. Üniversite yıllarında Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde Altan Gördüm'den oyunculuk eğitimi aldı.

Oyunculuk kariyeri Sana Bir Sır Vereceğim (2013-2014) adlı fantastik dizide rol alması ile başladı. Bu dizideki ''Tilki'' karakteri ile tanındı. Dizi 29 bölüm yayınlanmıştır. Dizi oyunculuğuna Benim Adım Gültepe (2014) dizisiyle devam etmiştir. Dizi 8 bölüm sürmüştür. 14. Osmanlı padişahı I. Ahmet'i canlandırdığı Muhteşem Yüzyıl Kösem (2015) dizisiyle ekranlarda boy göstermeye devam etmiştir. Koç, dizide 26 bölüm yer almıştır. Hayat Sırları (2017) dizisinde "Burak Özer" karakteriyle başrolde yer almıştır. Dizi 11 bölüm yayınlanmıştır. "Nuri Pamir" karakterini canlandırdığı Bozkır (2018), Koç'un ilk digital projesidir. Dizi BluTv'de 10 bölüm olarak yayınlamıştır. 2020 yılında Büyük Selçuklu Sultanı Ahmet Sencer'i canlandırdığı Uyanış: Büyük Selçuklu dizisiyle çok takdir edilmiştir. Koç, dizide 34 bölüm yer almıştır. ABD'de yayınlanan Succession'a konuk olarak, "Kadir" karakterini canlandırmıştır.

Rol aldığı ilk sinema filmi, Neslihan Atagül ile başrolleri paylaştığı Senden Bana Kalan (2015) idi. Sinemada daha sonra Kurban Said'in Ali ve Nino eserinden uyarlanan Ali ve Nino filminde "Mehmed" karakterini, Bizim İçin Şampiyon (2018) filminde Halis Karataş'ı canlandırdı. Ferit Karahan'ın yönettiği Okul Tıraşı, Emin Alper'in yönettiği Kurak Günlerfilmlerinde başrol oynadı.

2021 yılında yayın hayatına başlayan Ay Yapım imzalı Üç Kuruş dizisinde Efe Tekin karakteriyle başrolde yer aldı. Dizi 28 bölüm yayınlanmıştır. 2022 yılında Cannes Film Festivali'nde başrolünde yer aldığı Okul Tıraşı, Kurak Günler ve Büyük Uçuş filmleriyle boy gösterdi.