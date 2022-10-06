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Ekin Eylem Ulaş kimdir? Ekin Eylem Ulaş kaç yaşında, nereli? Ekin Eylem Ulaş hayatı ve biyografisi!

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Ekin Eylem Ulaş kimdir? Ekin Eylem Ulaş kaç yaşında, nereli? Ekin Eylem Ulaş hayatı ve biyografisi!

2019 yılında Masterchef yarışmasında dikkat çeken Ekin Eylem Ulaş, yeniden Masterchef'e konuk oluyor. Hayatı merak edilen Ekin Eylem Ulaş kimdir? Ekin Eylem Ulaş kimdir? Ekin Eylem Ulaş kaç yaşında, nereli? Ekin Eylem Ulaş hayatı ve biyografisi nedir?

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2019 yılında Masterchef yarışmasında dikkat çeken Ekin Eylem Ulaş, yeniden Masterchef'e konuk oluyor. Bu kez tadım yapacak olan MasterChef Ekin 'Hayatım' gafıyla uzun süre konuşulmuştu. Somer Şef'e yanlışlıkla, "Yok hayatım" demesi ile hafızalara kazınan Ekin Ulaş'ı, aynı espriyle yeni bölümde karşıladılar. Peki, Ekin Eylem Ulaş kimdir? Ekin Eylem Ulaş kaç yaşında, nereli? Ekin Eylem Ulaş hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MASTERCHEF EKİN EYLEM ULAŞ KİMDİR?

Ekin Eylem Ulaş 1988 Bursa doğumludur. Baba tarafından Elazığlı. Boğa burcudur. 12 senedir aşçı son 1 senedir de Executive Chef. Bir abisi ve bir kız kardeşi var. Sağlam bir Fenerbahçe taraftarı. Basketbol oynuyor ve sık sık yüzüyor. 5 kıta, 28 ülke ve 48 şehir gezdi. MasterChef Ekin'in evli olmadığı biliniyor.

Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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