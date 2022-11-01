Vatandaşların merakla beklediği Ekim ayı Enflasyon oranı hakkında merak edilenler var. Eylül ayında enflasyon bir önceki aya göre %3,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre %83,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,91 olarak gerçekleşmişti. Şimdi ise Ekim ayı enflasyon oranı bekleniyor. Ekim Enflasyonu açıklandı mı? Ekim ayı Enflasyon oranı kaç oldu? Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Ekim Enflasyonu açıklandı mı? sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Ekim ayı enflasyon oranı merak ediliyor. Vatandaşların gözü TÜİK'in paylaşacağı verilerde. Peki, Ekim Enflasyonu açıklandı mı? Ekim ayı Enflasyon oranı kaç oldu? Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

EKİM AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Eylül ayında enflasyon bir önceki aya göre %3,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre %83,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,91 olarak gerçekleşmişti. 2022 yılı Ekim ayı enflasyon oranının ne zaman açıklanacağı hakkında henüz bir bilgi bulunmamakla beraber 3 Kasım tarihinde açıklanması tahmin ediliyor. Ekim ayı enflasyon oranı açıklandığında haberimizi güncelleyeceğiz.