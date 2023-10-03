Ekim'de Güneş tutulması ne zaman? 2023 Güneş tutulması tarihleri
2023 yılında iki kez güneş tutulması yaşanacak. İlki 20 Nisan'da yaşandı, Ekim ayında Güneş tutulması ne zaman yaşanacak? Güneş tutulmaları, Ay'ın Dünya ile Güneş arasına gelerek Güneş'i tamamen veya kısmen örtmesi sonucu oluşur ve belirli koşulların yerine gelmesi gerektiği için nadiren görülürler. Güneş tutulmalarını izlemek için özel güneş gözlükleri veya güneş teleskopları kullanılmalıdır. 2023 Güneş tutulması tarihleri
Güneş tutulmasının nasıl oluştuğu merak ediliyor. Güneş tutulması, Ay'ın Dünya'nın etrafındaki yörüngesinde hareket ederken Dünya ile Güneş arasına girerek Güneş'i geçici olarak örtmesiyle oluşur. Bu nedenle Güneş, Ay tarafından tamamen veya kısmen örtülür. Ekim'de Güneş tutulması ne zaman? 2023 Güneş tutulması tarihleri ne zaman? İşte, en yakın Güneş tutulması tarihi
2023 yılı güneş tutulması ilk olarak 20 Nisan 2023'te gerçekleşti. İkinci Güneş tutulması ise 14 Ekim 2023'te yaşanacak.
Tam güneş tutulmalarının her yerde gözlenebilmesi için Dünya'nın farklı bölgelerine göre farklı aralıklarla gerçekleşmesi gereklidir. Bu nedenle, herhangi bir konumda tam güneş tutulmasını gözlemlemek isteyenler için daha uzun süreler beklemek gerekebilir. Kısmi güneş tutulmaları ise daha sık gerçekleşebilir, ancak bunlar tam güneş tutulmaları kadar etkileyici değildir.
Güneş tutulması, Ay'ın Dünya ile Güneş arasına gelerek Güneş'i tamamen veya kısmen örtmesi sonucu oluşan astronomik bir olaydır. Bu nedenle Güneş tutulması, Ay'ın Güneş'i gölgelemesi sonucu meydana gelir.
Güneş tutulmaları nadir görülür çünkü bu olayın meydana gelmesi için belirli koşulların yerine gelmesi gerekir. Ay'ın Dünya ile Güneş arasına tam olarak gelmesi ve üç cismin (Ay, Dünya ve Güneş) doğru hizalanması gereklidir. Bu nedenle Güneş tutulmaları belli bir coğrafi bölgeye sınırlıdır ve belirli aralıklarla gerçekleşir.
Güneş tutulmalarını izlemek için güvenli yollar vardır. Ancak doğrudan çıplak gözle Güneş'e bakmak tehlikelidir ve kalıcı göz hasarına yol açabilir. Güneş tutulmalarını izlemek için özel güneş gözlükleri veya güneş teleskopları kullanılmalıdır. Ayrıca, göz sağlığınız için uzman tavsiyelerine uymanız önemlidir.
Güneş tutulmaları, Güneş'in atmosferi ve diğer özellikleri hakkında bilimsel verilerin toplanmasına yardımcı olur. Bilim insanları, Güneş tutulmalarını inceleyerek Güneş'in manyetik alanı, sıcaklığı ve diğer özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinirler. Bu veriler, astronomi ve uzay bilimleri alanındaki araştırmalara katkı sağlar.
Güneş tutulmaları, farklı kültürlerde farklı anlamlara sahiptir. Bazı kültürlerde Güneş tutulmaları doğa olaylarına ilişkin mitolojik hikayelerin bir parçası olarak görülürken, diğer kültürlerde olumsuz veya olumlu şans getirdiğine inanılır. Güneş tutulmaları ayrıca tarih boyunca çeşitli kültürel ritüellerin ve gözlem merasimlerinin bir parçası olmuştur.
Güneş tutulmalarını güvenli bir şekilde izlemek için özel güneş gözlükleri veya güneş teleskopları kullanmalısınız. Çıplak gözle Güneş'e bakmak göz sağlığınıza zarar verebilir. Ayrıca, güneş tutulmalarını izlemek için bilimsel organizasyonların veya gözlem merkezlerinin düzenlediği etkinliklere katılabilirsiniz. Bu etkinlikler sırasında uzmanlar güvenli izleme yöntemlerini öğretebilirler.
2023 YILINA AİT TUTULMALAR
TUTULMANIN GÖRÜLECEĞİYERLER
TUTULMA TİPİ
TARİHİ
TUTULMANIN EVRESİ
SAATİ
(Türkiye Bölge Saati)
(GMT+3)
|1-
|Halkalı-Tam (hibrit) Güneş Tutulması
|20 Nisan 2023
Tutulmanın başlangıcı(Parçalı)
04:34:23.2
Parçalı Tutulma: Güneydoğu Asya, Doğu Hint Adaları, Avustralya, Filipinler, Yeni Zelanda
Hibrit Tutulma: Endonezya, Avustralya, Papua Yeni Gine
Ülkemizden izlenemeyecektir
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Tutulan Kısmın Yüzdesi % 101.3
Hibrit Tutulma başlangıcı
05:37:03.9
En Büyük Tutulma Ayın gölge ekseni'nin Dünya'nın merkezine en yakın geçtiği an(greatest eclipse)
07:16:44.9
Hibrit tutulmanın sonu
08:56:42.4
Tutulmanın bitişi (parçalı)
09:59:20.8
2-
Yarı GölgeliAy Tutulması
5 Mayıs 2023
T utulmanın başlangıcı
18:14:08.0
Büyük Okyanus'un batısı Asya'nın kuzeydoğu ucunda tutulma devam ederken Ay batacak. Avustralya Asya'nın büyük kısmı Yemen Madagaskar Afrika'nın en doğu ucunda tutulmanın tamamı izlenecek. Afrika en kuzeyi hariç Avrupa ve ülkemizde Ay tutulmuş doğacak.
Tutulan Kısmın Yüzdesi % 96.4
Ay diskinin Dünya'nın gölgesinin merkezine en yakın geçtiği an (greatest eclipse)
20:22:53.5
Tam tutulmanın bitişi
22:31:44.5
3-
Halkalı Güneş Tutulması
14 Ekim2023
Tutulmanın başlangıcı(Parçalı)
18:03:46.9
Parçalı Tutulma: Amerika Kıtası, Atlas Okyanusu, Büyük Okyanus
Halkalı Tutulma: Brezilya, Kolombiya, Panama, Kosta Rika, Nikaragua, Honduras, Belize, Meksika'nın doğu ucu, Amerika Birleşik Devletleri
Ülkemizden izlenemeyecektir.
Tutulan Kısmın Yüzdesi % 95.2
Halkalı Tutulma başlangıcı
19:10:07.7
En Büyük Tutulma Ay'ın Gölge ekseni'nin Dünya'nın merkezine en yakın geçtiği an(greatest eclipse)
20:59:29.3
Halkalı tutulmanın sonu
22:49:01.8
Tutulmanın bitişi (parçalı)
23:55:15.4
4-
Parçalı Ay Tutulması
28/29Ekim2023
Tutulmanın başlangıcı (yarı gölgeli)
21:01:44.8
Asya'nın en doğusu ve Avustralya'da tutulma devam ederken Ay batacak. Asya, Avrupa Afrika'da tamamı izlenecek. Afrika'nın en batı ucu, Atlas Okyanusu ve Amerika kıtasının doğusunda tutulma devam ederken Ay doğacak
Ülkemizden izlenebilecektir.
Yarı gölge tarafından Tutulan Kısmın Yüzdesi %111.8
Parçalı tutulmanın başlangıcı
22:35:19.2
Tam gölge tarafından Tutulan Kısmın Yüzdesi %12.2
Aydiskinin Dünya'nın gölgesinin merkezine en yakın geçtiği an (greatest eclipse)
23:14:05.9
Parçalı tutulmanın bitişi
23:52:42.1
Tutulmanın bitişi
01:26:23.9