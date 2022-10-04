Ekim ayında hangi balıkların yenmesi gerektiğini ve hangi balığın daha lezzetli olduğu insanlar tarafından araştırılıyor. Bu ay hangi balık çeşidi yenir balık severlerin merak konusu oldu. Peki, Ekim ayında hangi balık yenir? Ekim ayı en lezzetli balıklar nelerdir? Ekim balıkları ve bu ayda çıkan balıklar neler?

Sağlıklı bir besin olan balık, kış aylarında sofraların olmazsa olmazıdır. Bu ay hangi balık yenir, hangi balığın fiyatı uygundur vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmuştur. Kış ayı gelmesiyle birlikte balık sezonunda açılmış oluyor. Besin değeri yüksek olan lezzetli balıklar insan sağlığı içinde çok önemli ve faydalı bir besin kaynağıdır. Kış aylarında, balıklar daha çok yağlanıp lezzetlendiği için insanlarda, kış ayında daha fazla talep göstermektedir. Ekim ayında hangi balık yenir? Ekim ayı en lezzetli balıklar nelerdir? Ekim balıkları ve bu ayda çıkan balıklar neler? Bütün bu soruların cevabı haberimizdedir…

EKİM AYINDA HANGİ BALIK YENİR?

Ekim ayında palamutun en lezzetli zamanları olarak bilinmektedir. Barbunya, çipura, kılıç, levrek, lüfer, tekir, sardalya, palamut, orfoz, traça yine bu aylarda tercih edilen diğer balıklardandır.

BALIĞIN FAYDALARI NELERDİR?

Bilindiği üzere balığın insan sağlığına birçok faydası bulunmaktadır. Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olduğu için birden çok balık çeşidi denizlerde bulunuyordur. Doktorlar haftada iki kere balık yenilmesini tavsiye ediyor. Ülkemizde balık tüketimi oldukça azdır. Balığın faydaları nelerdir? Balıkta bulunan Omega 3 yağ asitleri, A ve D vitaminlerinin yanında mineraller bakımından da oldukça zengin bir besin kaynağıdır. Balıkta çinko, selenyum ve iyot gibi vücut için gerekli olan mineralleri de barındırır. Balığın içerisinde bu kadar çok vitamin ve mineral bulunduran bu canlıların vücut üzerindeki olumlu etkileri saymakla bitmez. En önemli özellikleri arasında, sağlıklı diş etlerinin oluşmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca, saçların daha sağlıklı ve dayanıklı uzamasına yardımcı olmaktadır.