Ekim ayında emeklilere yapılacak zam oranları merak konusu oldu. Emekliler, zamlı maaşlarını ne zaman alacaklarını ve zammın ne kadar olacağını merak ediyorlar. Peki, Ekim ayında emekliye zam var mı? Emekli maaşına zam ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

Ekim ayında emekliye zam var mı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Emekli maaşına ne kadar zam yapılacak merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından emekli maaşına yapılacak zam oranı araştırılmaktadır. Arama motorlarında emekli ve memur maaş zamları sorgulatılıyor. Peki, Ekim ayında emekliye zam var mı? Emekli maaşına zam ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde...

EKİM AYINDA EMEKLİYE ZAM VAR MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve memur emeklilerinin ocak ayından itibaren alacağı maaşlarla ilgili konuştu. Ankara'da gazetecilere açıklama yapan Bakan Işıkhan, çalışmaların devam ettiğini belirtti. Bakan Işıkhan, "Memur ve memur emeklilerimiz için enflasyon hedeflemelerine göre Ocak 2024'te yapılacak artış yaklaşık yüzde 50'ye yaklaşacaktır. En düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 liradan yaklaşık olarak 33 bin lira seviyelerine çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

EMEKLİ MAAŞINA ZAM NE ZAMAN YAPILACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ocak ayında memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak artışın yüzde 50'ye yaklaşacağını söyledi. Bakan Işıkhan, "En düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 liradan yaklaşık olarak 33 bin lira seviyelerine çıkacaktır." ifadelerini kullandı.