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EKİM AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI! Ekim ayı enflasyonu sabit mi kaldı, yüzde kaç arttı?

EKİM AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI! Ekim ayı enflasyonu sabit mi kaldı, yüzde kaç arttı?
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Ekim ayı enflasyon oranlarına göre, enflasyon sabit kalmadı ve yüzde kaç arttığı belirtildi. Ekonomi dünyası bu verileri merakla bekliyordu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yılın 10'uncu enflasyon verilerini oluşturacak olan ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Ekonomik verilerin dikkatle izlendiği bu dönemde, enflasyon oranının sabit kalmadığı ve belirli bir oranda artış gösterdiği ifade edildi. Piyasalarda ve toplumda büyük bir merakla beklenen bu veriler, Türkiye'nin ekonomik durumu hakkında önemli ipuçları sunuyor. Peki, Ekim ayı enflasyonu sabit mi kaldı, yüzde kaç arttı?

EKİM AYI ENFLASYONU SABİT Mİ KALDI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yılın 10'uncu enflasyon verilerini oluşturacak olan ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre ekim ayı enflasyonu 2,88 arttı, buna göre yıllık enflasyon %48,8 oldu.

EKİM AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI! Ekim ayı enflasyonu sabit mi kaldı, yüzde kaç arttı?

ENFLASYON ARTTI MI?

Ekim ayı enflasyonu 2,88 arttı, buna göre yıllık enflasyon %48,8 oldu.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Ekim ayı enflasyonu yıllık %48,58 oldu

Piyasaların odaklandığı enflasyon rakamları açıklandı

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