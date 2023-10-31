Ekim ayı enflasyon oranı ne kadar? 2023 Ekim ayı enflasyonu arama motorlarında sorgulanıyor. Enflasyon oranı her ay memur ve emekli maaş zamlarını etkiliyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin 6 aylık toplamı hesap ediliyor. Yılın 10. enflasyon verilerini oluşturacak olan ekim ayı enflasyonu için araştırmalar başladı. Peki, 2023 Ekim ayı enflasyon oranı ne kadar?

Ekim ayı enflasyon oranı ne kadar? 2023 Ekim enflasyon yüzde kaç oldu? Tüketici Fiyat Endeksi eylülde aylık bazda yüzde 4,75 artış göstermişti. 6 aylık enflasyon verisi 2024 yılında yapılacak memur ve emekli maaş zammını etkileyecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi açıklanmış ve cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 68,01 olmuştu.

EKİM AYI ENFLASYONU NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı enflasyon rakamlarını 3 Kasım Cuma günü açıklayacak.

3 Kasım Cuma günü, yılın 10. enflasyon verilerini oluşturacak olan ekim ayı enflasyon rakamları açıklanacak.

EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE KADARDI?

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 4,75, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3,4 artış gösterdi.

Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 61,53, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 47,44 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, eylülde 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 55,3, yurt içi üretici fiyatları yüzde 65,55 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 4,75, Yİ-ÜFE yüzde 3,4 yükseldi.

TÜFE, eylülde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 49,86, Yİ-ÜFE ise yüzde 36,06 arttı.

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 61,53, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 47,44 oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %20,16 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %92,48 ile lokanta ve oteller oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %2,59 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %30,27 ile eğitim oldu.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %5,06, bir önceki yılın Aralık ayına göre %54,66, bir önceki yılın aynı ayına göre %67,22 ve on iki aylık ortalamalara göre %57,75 olarak gerçekleşti.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ GÜNCELLENDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Ankette, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 68,01 oldu. Katılımcıların cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,22 olmuştu. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 68,01 olurken dolar tahmini ise 30,05 olarak belirtildi.