Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Böylece birçok vatandaş tarafından merak edilmekte olan Ekim ayı enflasyon oranı açıklandı mı? Sorusu da yanıt buldu. Peki, Ekim ayı enflasyon oranı açıklandı mı? Ekim ayı enflasyon oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?

Ekim ayı enflasyon oranı açıklandı mı? Sorusu, bir süredir yapılan açıklamalar ile birlikte merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyordu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merakla beklenen enflasyon rakamlarını açıkladı. Haziran ayında yüzde 3,92, temmuzda yüzde 9,49, ağustosta yüzde 9,09, eylülde ise yüzde 4,75 artan enflasyonun ekim ayındaki rakamları belli oldu. Peki, Ekim ayı enflasyon oranı açıklandı mı? Ekim ayı enflasyon oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?

EKİM AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI?

Enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 3,43 artarken, yıllık bazda yüzde 61,36 oldu. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,43, bir önceki yılın Aralık ayına göre %55,00, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,36 ve on iki aylık ortalamalara göre %54,26 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %25,98 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %94,12 ile lokanta ve oteller oldu.

AYLIK BAZDA EN FAZLA ARTIŞ GİYİM VE AYAKKABIDA

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-0,18 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %13,73 ile giyim ve ayakkabı oldu.