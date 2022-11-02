Birçok kişinin gündeminde yer almakta olan 2022 TÜİK Ekim ayı enflasyon rakamları vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Bu nedenle birçok vatandaş Ekim ayı Enflasyon ne zaman açıklanacak? Sorusunu merak ediyor ve araştırıyor. Peki, Ekim ayı Enflasyon ne zaman açıklanacak? 2022 Ekim ayı Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

TÜİK tarafından paylaşılmakta olan 2022 TÜİK Ekim ayı enflasyon rakamları hangi tarihte yayınlanacak? Sorusu, verilerin açıklanmasını bekleyen vatandaşların sıklıkla araştırdığı konular arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Ekim ayı enflasyon oranı merak ediliyor. Vatandaşların gözü TÜİK'in paylaşacağı Ekim ayına dair verilerde. Peki, Ekim ayı Enflasyon ne zaman açıklanacak? 2022 Ekim ayı Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

EKİM AYI ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ekim ayı enflasyon oranı 3 Kasım günü saat 10:00'da TÜİK tarafından açıklanacak.

EKİM AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Eylül ayında enflasyon bir önceki aya göre %3,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre %83,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,91 olarak gerçekleşmişti. 2022 yılı Ekim ayı enflasyon oranı 3 Kasım günü saat 10:00'da TÜİK tarafından açıklanacak.