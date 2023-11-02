Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı enflasyon verilerini açıklamak için geri sayıyor. Hem ev sahipleri hem de kiracılar için önemli olan ekim ayı enflasyon verilerinin paylaşılması, kira artış oranlarını netleştirecek. Peki, Ekim ayı enflasyon ne kadar? Hafize Gaye Erkan Ekim ayı enflasyon açıklaması nedir? İşte detaylar…

EKİM AYI ENFLASYON NE KADAR? Hafize Gaye Erkan Ekim ayı enflasyon açıklaması nedir?

Ekim ayı enflasyon verileri, Türkiye ekonomisini yakından izleyen vatandaşlar arasında büyük ilgi görüyor. TÜİK tarafından duyurulacak olan ekim ayı enflasyon verileri öncesi, altın, dolar ve borsa yatırımcıları heyecanla bekliyor. Peki, Ekim ayı enflasyon ne kadar? Hafize Gaye Erkan Ekim ayı enflasyon açıklaması nedir? İşte detaylar…

EKİM AYI ENFLASYON NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu her ayın 3'ünde enflasyon verilerini kamuya açıklar. Bu çerçevede, Ekim aylık enflasyon oranları 3 Kasım Cuma günü saat 10.00'da yayınlanacak. Enflasyon raporu, piyasalar ve ekonomi uzmanları tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, yılın dördüncü enflasyon raporu hakkında bir basın toplantısı düzenledi. TCMB, yıl sonu enflasyon tahminini 7 puan artışla yüzde 65'e çıkardı. Böylece yıl sonu tahmini Orta Vadeli Program'daki seviyeye çekildi.

HAFİZE GAYE ERKAN EKİM AYI ENFLASYON AÇIKLAMASI NEDİR?

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Kasım Cuma günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,08 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3,60, en yüksek yüzde 4,50 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 4,08) göre bir önceki ay yüzde 61,53 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,36'ya çıkacağı hesaplanıyor. Bu çerçevede, Ekim aylık enflasyon oranları 3 Kasım Cuma günü saat 10.00'da yayınlanacak.