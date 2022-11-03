Vatandaşların merakla beklediği Ekim ayı Enflasyon oranı hakkında merak edilenler var. Eylül ayında enflasyon bir önceki aya göre %3,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre %83,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,91 olarak gerçekleşmişti. Şimdi ise Ekim ayı enflasyon oranı bekleniyor. Ekim ayı enflasyon kaç oldu? Ekim ayı Enflasyon oranı kaç? Enflasyon açıklandı mı?

Ekim ayı enflasyon kaç oldu? sorusu aratılıyor. Ekim Enflasyonu açıklandı mı? sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Ekim ayı enflasyon oranı merak ediliyor. Vatandaşların gözü TÜİK'in paylaşacağı verilerde. Peki, Ekim ayı enflasyon kaç oldu? Ekim ayı Enflasyon oranı kaç? Enflasyon açıklandı mı?

EKİM AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Eylül ayında enflasyon bir önceki aya göre %3,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre %83,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,91 olarak gerçekleşmişti.

TÜFE'de değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %33,48 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %117,15 ile ulaştırma oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %0,36 ile eğitim oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %8,34 ile giyim ve ayakkabı oldu.

2022 yılı Ekim ayında, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 13 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 127 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ VERİLERİ

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre %50,57, bir önceki yılın aynı ayına göre %77,01 ve on iki aylık ortalamalara göre %56,71 olarak gerçekleşti.