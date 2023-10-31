TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları, Ekim ayında enflasyon beklentisi ne kadar olacağı merak ediliyor. Ekim ayı enflasyon beklentisi nedir, yüzde kaç ve TEFE-TÜFE oranı ne kadar olur sorularına yanıt aranıyor. Ekim ayı enflasyon ne zaman açıklanacak ve Ekim ayı enflasyon beklentisi ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, Ekim ayı enflasyon beklentisi nedir, yüzde kaç? Ekim ayı enflasyon ne zaman açıklanacak 2023? TEFE-TÜFE oranı ne kadar olur?

Ekim ayı enflasyon beklentisi ne kadar olur ve TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklayacağı gündeme geliyor. AA Finans'ın anketine 15 ekonomistin katılımıyla Ekim ayı enflasyon beklentisi sonuçlandı. Ekim ayı enflasyon beklentisi nedir, yüzde kaç? TEFE-TÜFE oranı ne kadar olur?Ekim ayı enflasyon ne zaman açıklanacak 2023? Detaylar haberimizdedir…

EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR, YÜZDE KAÇ?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 4,08 artmasını bekliyor. Ankete göre, ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,08 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3,60, en yüksek yüzde 4,50 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 4,08) göre bir önceki ay yüzde 61,53 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,36'ya çıkacağı hesaplanıyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi ekimde yüzde 68,73 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 4,75 artış göstermişti.

EKİM AYI ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Kasım Cuma günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.