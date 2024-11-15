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Ekim 2024'te Hollanda'da LAM Müzesi'nde sergilenen ve hangisi gibi görünen sanat eserleri bir müze çalışanı tarafından çöp zannedilerek çöpe atıldı?

Ekim 2024'te Hollanda'da LAM Müzesi'nde sergilenen ve hangisi gibi görünen sanat eserleri bir müze çalışanı tarafından çöp zannedilerek çöpe atıldı?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Ekim 2024'te Hollanda'da LAM Müzesi'nde sergilenen ve hangisi gibi görünen sanat eserleri bir müze çalışanı tarafından çöp zannedilerek çöpe atılmıştır? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Ekim 2024'te Hollanda'da LAM Müzesi'nde sergilenen ve hangisi gibi görünen sanat eserleri bir müze çalışanı tarafından çöp zannedilerek çöpe atılmıştır?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Ekim 2024'te Hollanda'da LAM Müzesi'nde sergilenen ve hangisi gibi görünen sanat eserleri bir müze çalışanı tarafından çöp zannedilerek çöpe atılmıştır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

EKİM 2024'TE HOLLANDA'DA LAM MÜZESİ'NDE SERGİLENEN VE HANGİSİ GİBİ GÖRÜNEN SANAT ESERLERİ BİR MÜZE ÇALIŞANI TARAFINDAN ÇÖP ZANNEDİLEREK ÇÖPE ATILMIŞTIR?

A: Kullanılmış peçeteler

C: Boş içecek kutuları

B: Uçları kesik şarj kabloları

D: Soyulmuş portakal kabukları

Cevap: C

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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