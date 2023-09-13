Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), EKGYO'nun halka arzına onay verdi. EKGYO Teknoloji'nin halka arzı duyuruldu. İslami hassasiyeti olan yatırımcılar EKGYO halka arz katılım endeksine uygun mu? Sorusunu araştırdı. Peki, EKGYO katılım endeksine uygun mu? EKGYO halka arz helal mi, caiz mi?

EKGYO halka arz katılım endeksine uygun mu? Sorusu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), EKGYO Teknoloji'nin halka arzına onay vermesinin ardından yatırımcılar tarafından merak edilen sorular arasında yer aldı ve merak edildi. Yatırımcılar EKGYO halka arzındaki detayları internet üzerinde araştırıyor. Peki, EKGYO katılım endeksine uygun mu? EKGYO halka arz helal mi, caiz mi?

EKGYO KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Halka arzların katılım endeksine uygunluk durumu yayınlanmakta olan borsa görüşü ve katılım finans ilkeleri raporuna göre belirleniyor. Bu kapsamda borsa görüşü ve katılım finans ilkeleri raporuna göre EKGYO Katılım Endeksine uygun değildir. Bu nedenle islami hassasiyeti olan yatırımcılar tarafından tercih edilmemektedir.

EMLAK KONUT GYO HAKKINDA

Emlak Konut GYO, 1953 yılında kurulmuş olan konut üretimi yapan gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketidir. Faaliyet alanı İnşaat ve Gayrimenkuldur ve başkanı Ertan Yetim'dir.