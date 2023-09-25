YKS ek tercih sonuçlarının yayınlanıp yayınlanmadığına dair sorular sıkça gündemde. Şu an için 2. tercih sonuçları bekleniyor ve tercih işlemleri tamamlandığında sonuçlar açıklanacak. Adaylar tercihlerini, kılavuza uygun olarak oluşturup ÖSYM'nin sistemine ilettikten sonra YÖK tarafından belirtilen boş kontenjanlar değerlendirilecek. Peki ama Ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2023 ek tercihler açıklandı mı? YKS 2. ek yerleştirme ne zaman? İşte detaylar…

Milyonlarca öğrenci "Ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?" veÖSYM 2023 ek tercihler açıklandı mı? YKS 2. ek yerleştirme ne zaman?" gibi sorulara cevap bekliyor. YKS 2. ek yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı da merak konusu. İşte detaylar…

EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS 1. tercih sonuçları resmi olarak duyuruldu. Bu sonuçların ardından tercih ettikleri programlara kayıt yapmak isteyen öğrenciler, 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında üniversite kayıtlarını tamamladılar. Bu kayıtların sonrasında, boş kontenjanlar Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirtilip, ek yerleştirme için tercih listelerini oluşturan adaylar ise 12-17 Eylül tarihleri arasında ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) sistemine gönderdiler. Ek yerleştirme işlemlerini tamamlayan adaylar, Eylül ayının sonuna kadar üniversite kayıtlarını gerçekleştirmek zorundalar.

ÖSYM 2023 EK TERCİHLER AÇIKLANDI MI?

Şu an itibariyle YKS ek tercih sonuçları henüz açıklanmış değil. Öğrenciler, sonuçları öğrenmek için beklemek zorunda. Ek tercih sonuçlarının ne zaman yayınlanacağına dair net bir tarih henüz belirtilmedi, ancak üniversite kayıtlarının Eylül ayı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

YKS tercih sonuçlarını öğrenmek için, https://sonuc.osym.gov.tr adresini kullanabilirsiniz. Bu web sitesine T.C. Kimlik Numaranız ve şifrenizle giriş yaparak sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

YKS 2. EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2023-2024 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.

Adaylar, 2023-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 12-17 Eylül 2023 tarihleri arasında T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak yaptılar ve tercih işlemleri, 12 Eylül 2023 tarihinde saat 14.00'te başlayıp, 17 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erdi.

ÖSYM'nin 30 Eylül tarihine kadar tercih sonuçlarını açıklaması bekleniyor.