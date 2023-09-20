Üniversite adaylarının merakla beklediği ek tercihlerin ne zaman açıklanacağı konusu gündemde. Ek tercihlerin ne zaman açıklanacağı araştırılmaktadır. Peki, Ek tercihler ne zaman açıklanıyor? YKS EK TERCİH SONUÇLARI! Ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Ek tercihler ne zaman açıklanıyor sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Ek yerleştirme tercihleri, üniversiteye giriş sürecinde boş kalan kontenjanları doldurmak için yapılan bir işlem. Adaylar, bu süreçte tercih yaparak boş kontenjanlara yerleşme şansı elde ederler. Arama motorlarında YKS ek tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı sorgulatılıyor. Ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak merak konusu oldu. Peki, Ek tercihler ne zaman açıklanıyor? YKS EK TERCİH SONUÇLARI! Ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

EK TERCİH İŞLEMLERİ BİTTİ Mİ?

Adaylar, 2023-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 12-17 Eylül 2023 tarihleri arasında T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak yapacaktır. Tercih işlemleri, 12 Eylül 2023 tarihinde saat 14.00'te başlayacak, 17 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

EK TERCİHLER NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

YKS ek tercih sonuçları henüz açıklanmamıştır. 17 Eylül tarihinde sona eren ek tercihlerin gelecek hafta açıklanması öngörülüyor.