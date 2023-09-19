Ek tercihler ne zaman açıklanıyor? 2023 YKS EK TERCİH SONUÇLARI!

Üniversite adaylarının merakla beklediği ek tercih süreci hakkında bilgi arayışı devam ediyor. Ek tercihlerin ne zaman açıklanacağı ve ek tercih sürecinin sona erip ermediği konusunda detaylar araştırılıyor. Peki, Ek tercihler ne zaman açıklanıyor? İşte detaylar...

Yks ek tercih işlemlerinin sona ermesinin ardından sonuçlar ne zaman açıklanacak sorusu gündeme geldi. Adaylar tarafından ek tercih sonuçları araştırılmaktadır. Ek tercihler ne zaman açıklanıyor merak konusu oldu. Arama motorlarından ek tercih işlemlerinin ne zaman açıklanacağı sorgulatılıyor. Peki, Ek tercihler ne zaman açıklanıyor? Detaylar haberimizde...

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADARDI?

Ek yerleştirme tercih ücreti 50 TL olarak alınmıştır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmamıştır. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmadı.

EK TERCİH SÜRECİ BİTTİ Mİ?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ek tercih işlemleri 12 Eylül Salı günü başlamıştı. Toplam 5 gün süren ek tercih işlemleri 17 Eylül Pazar günü itibariyle sona ermiştir.

EK TERCİHLER NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

YKS ek tercih sonuçları henüz açıklanmamıştır. 17 Eylül tarihinde sona eren ek tercihlerin gelecek hafta açıklanması öngörülüyor.