2023 yılında yapılacak olan ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Öğrenciler ve veliler, ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ve sonuçların açıklandığına dair detaylar araştırılmaktadır. Peki, Ek tercihler ne zaman açıklanıyor? 2023 Ek tercih sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

Ek tercihler ne zaman açıklanacak sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS ek yerleştirmenin sona ermesinin ardından sonuçlar ne zaman açıklanacak merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih araştırılıyor. Peki, Ek tercihler ne zaman açıklanıyor? 2023 Ek tercih sonuçları açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

EK TERCİH İŞLEMLERİ BİTTİ Mİ?

Adaylar, 2023-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 12-17 Eylül 2023 tarihleri arasında T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak yapacaktır. Tercih işlemleri, 12 Eylül 2023 tarihinde saat 14.00'te başlayacak, 17 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

EK TERCİHLER NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

YKS ek tercih sonuçları henüz açıklanmamıştır. 17 Eylül tarihinde sona eren ek tercihlerin gelecek hafta açıklanması öngörülüyor.