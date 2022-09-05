YKS ek tercih işlemleri, üniversite kayıtlarının tamamlanmasıyla birlikte sorgulanan ve merak edilen konular arasında yer alıyor. Ek tercihler başladı mı? Ek tercihler ne zaman başlayacak? İşte, detaylar…

Yks ek tercih kılavuzu için yüzlerce öğrencinin heyecanlı bekleyişi sürüyor. 2022 YKS tercih sonuçları sonrasında bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler Ek tercihler hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, Ek tercihler başladı mı? Ek tercihler ne zaman başlayacak?

EK TERCİHLER BAŞLADI MI?

YKS ek tercih tarihleri belli oldu.

YÖK, Twitter adresinde YKS ek tercih tarihleri ile ilgili paylaşım gerçekleştirdi.

YÖK'ün paylaşımına göre YKS ek tercihleri 7-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR

YKS Ek Yerleştirme tercihlerini T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaklar.

YKS EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ: 7 Eylül - 13 Eylül

YKS EK YERLEŞTİRME İÇİN ÜCRET ÖDEMELERİ: 14 Eylül

YKS EK YERLEŞTİRME ELEKTRONİK KAYITLARI: 25 Eylül - 28 Eylül

YKS ÜNİVERSİTEDE EK YERLEŞTİRME KAYITLARI: 26 Eylül - 30 Eylül