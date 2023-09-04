Ek tercihler başladı mı? 2023 YKS EK TERCİH KILAVUZU! Ek tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak?

Üniversite adayları tarafından merakla beklenen 2023 YKS ek tercih kılavuzu ne zaman açıklanacağı konusunda bilgi arayışı devam ediyor. Ek tercihler ne zaman başlayacak merak konusu oldu. Peki, Ek tercihler başladı mı? Ek tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Üniversite kayıtlarının başlanmasının ardından ek tercih konusu gündeme geldi. Ek tercihlerin yapılacağı tarihler araştırılan konular arasında yer alıyor. Ek tercihlerin başlama tarihi ve detaylarına dair bilgilerin yer alacağı ek tercih kılavuzu, öğrencilerin tercih sürecini daha bilinçli ve doğru bir şekilde tamamlamalarına yardımcı olacak. Ek tercih zaman yayınlanacak merak konusu oldu. Peki, Ek tercihler başladı mı? Ek tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

EK TERCİHLER BAŞLADI MI?

Üniversite kayıtları 28 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi. Kayıtların tamamlanmasının ardından boş kontenjanlar belirlenerek, ÖSYM tarafından ek tercih kılavuzu hazırlanacaktır. Geçtiğimiz yıl YKS ek tercih işlemleri 7-13 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. Bu yıl da Eylül ayının ikinci haftasında ek tercih işlemlerinin başlaması bekleniyor.