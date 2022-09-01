Ek Tercih ne zaman YKS? 2022 Ek tercih ne zaman başlıyor?

18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleşen 2022 YKS'ye giren birçok üniversite öğrencisi adayı merakla sınavların açıklanmasını bekledi ve 15 Ağustos tarihinde açıklanan sınav sonuçları ile üniversite tercih serüveni başladı. Yapılan tercihler sonucu üniversiteye yerleşen öğrenciler dışında ek tercihleri bekleyen öğrenciler de var. Peki, çokça merak edilen 2022 YKS ek tercihler ne zaman? ek tercihler hangi tarihte yapılacak?

2022 YKS sınavına giren milyonlarca öğrencinin heyecanlı bekleyişi bitti ve tercihler 15 Ağustos tarihinde sisteme girildi. Üniversiteye yerleşeyen öğrenciler dışında ilk tercihleri tutmayan öğrencilerin gözü ÖSYM'nin ikinci tercih tarihine çevrildi. Öğrenciler hangi üniveristede hangi bölümü okuyabileceklerini heyecanla araştırdı.Sınava giren öğrencilerin merakla beklediği ek tercihlerin ne zaman olacağı merak ediliyor. 2022 ek tercih ne zaman?

EK TERCİHLER NE ZAMAN YKS?

15 Ağustos'ta açıklanan tercih sonuçları sonrası yerleşemeyen öğrenciler ikinci tercihleri beklemeye ve ek tercihlerin tarihini araştırmaya başladı. 22 Ağustos'ta başlayan ve 26 Ağustos'a kadar sürecek olan üniversite kayıtları sonrasına yapılması beklenilen ikinci tercihler için ÖSYM henüz net bir tarih vermedi. Geçtiğimiz senelerde de üniveriste kayıtları bitiminden yaklaşık 20 gün sonra açılan ek tercihler bu sene de yaklaşık o kadar süre sürmesi tahmin ediliyor.

EK TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Öğrencilerin merakla beklediği ek tercihlerin henüz tarihi net değil iken ek tercihlerin nasıl yapılacağı da ayrı bir merak konusudur. 22 Ağustos - 26 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşicek olan üniveriste kayıt işlemleri sonrasında üniveristelerin boş kalan kontenjan sayılarını ÖSYM'ye bildirmesi ile yerleşemeyen öğrenciler için ikinci bir fırsat doğacaktır. Tercih edilmeyen ve kazanılıp kayıt olunmayan bölümleri yerleşemeyen öğrenciler tercih yapacaktır. Merkezi yerleştirmede üniversiteye yerleşenlerin ek tercih hakkı bulunmamaktadır.

2022 YKS EK TERCİH KILAVUZU

Merakla beklenen ÖSYM tarafından yayımlanması gereken 2022 YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı.

2022 YKS EK TERCİH ÜCRETİ

Ek tercih ücretinin bedeli 30,00 TL'dir.

Ek yerleştirme için tercih yapan öğrencilerin ücreti yatırmaması durumunda öğrencilerin ek tercihi geçersiz sayılacaktır.