KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından birçok öğrenci Kredi Ve Yurtlar Kurumu tarafından sağlanmakta olan yurtlarda barınmaya başladı. Başvuru gerçekleştirmeyen adaylar ise Ek tercih KYK yurt başvuruları ne zaman 2022? Sorusunu araştırıyor. Fikir değiştiren ve KYK yurtlarında barınmak isteyen öğrenciler Ek tercih KYK yurt başvurularını merak ediyor. Peki, Ek tercih KYK yurt başvuruları ne zaman 2022? KYK yurt başvuruları ne zaman yapılacak?

Ek tercih KYK yurt başvuruları ne zaman 2022? Sorusu, fikir değiştiren öğrenciler tarafından merak ediliyor ve araştırılmaya devam ediliyor. KYK yurdunda sonradan yerleşmek isteyen kişiler başvuru yapabileceklerinin araştırması içerisindeler. Peki, Ek tercih KYK yurt başvuruları ne zaman 2022? KYK yurt başvuruları ne zaman yapılacak?

EK TERCİH KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN 2022?

KYK yurt başvuruları için tercih yapma imkanı yoktur. Başvuru gerçekleştirildikten sonra yerleştirilen yurtlardan daha sonra nakil istenebilmektedir. KYK yurtlarında barınmak için yapılan başvurular ise dönem içerisindeki herhangi bir tarihte e-devlet kapısı üzerinden gerçekleştirilebilmektedir.

KYK BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.