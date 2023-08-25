EK TERCİH kontenjanları açıklandı mı? ek tercih kılavuzu 2023 ne zaman açıklanacak? 2023 YKS ek tercih kılavuzu pdf!

Yks sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Şu anda gündemde olan konu ise EK TERCİH kontenjanları açıklandı mı? ek tercih kılavuzu 2023 ne zaman açıklanacak? Oldu. Veliler ve öğrenciler merak ediyor,2023 YKS ek tercih kılavuzu pdf olarak haberimizdedir…

EK TERCİH KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

Öğrenciler sonuçların açıklanması sonrası 2. tercihleri araştırdı. YKS tercihleri geçtiğimiz yıl 27 Temmuz-5 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınmış, sonuçlar 15 Ağustos 2022 tarihinde ilan edilmişti.

Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından YÖK, YKS istatistikleri açıklandı. İlk tercih döneminde yerleşemeyenler, YKS ek tercih döneminde boş kontenjanlara göre tercihlerini yapacaklar. Devlet üniversitelerinde bu yıl 4 yıllık lisans bölümleri için toplam 386 bin 323 kontenjan ayrılmıştı. 4 yıllık bölümlere yerleşen aday sayısı 378 bin.147 olurken boş kalan kontenjan ise 8.176 oldu. 2 yıllık önlisans bölümleri için toplam kontenjan 331.202 olurken yerleşen aday sayısı 329.292 oldu

EK TERCİH KILAVUZU 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tarafından yayımlanan en küçük ve en yüksek puanlar bilgisinde boş kalan kontenjanlar görüntülenebiliyor. Ancak YKS ek kontenjanlar, üniversite kayıt takvimi sonrası belli olacak.

YÖK tarafından kayıt yaptırılmadığı için boş kalan kontenjanlar ÖSYM'ye bildirilecek. ÖSYM boş kontenjan ve kayıt yaptırılmayan kontenjanlardan yeni bir kılavuz hazırlayarak adayların erişimine açacak.

Açıklanan tercih sonuçları sonrasında bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan öğrenciler için üniversite kayıtları alınacak. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt döneminin bitmesiyle beraber ÖSYM tarafından ek tercihteki kontenjan bilgileri paylaşılacak ve adaylar ilgili bölümlere yerleştirilecek.