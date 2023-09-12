EK TERCİH KILAVUZU 2023 yayınlandı mı, ek tercihler ve yerleştirmeler başladı mı?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, YKS ek tercih başvuruları 12 Eylül 2023 Salı günü başlayacak ve 17 Eylül 2023 Pazar günü sona erecek. Bu süreçte başvurular, https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden online olarak yapılacak. Peki, EK TERCİH KILAVUZU 2023 yayınlandı mı, ek tercihler başladı mı? İşte detaylar…

ÖSYM tarafından yayımlanan ön bilgilendirme amaçlı tercih kılavuzu da başvuru yapacak adayların erişimine açıldı. YKS ek tercih başvuruları için detaylı bilgiler ÖSYM tarafından paylaşıldı. Peki, EK TERCİH KILAVUZU 2023 yayınlandı mı, ek tercihler başladı mı? Detaylar haberimizdedir…

EK TERCİH KILAVUZU 2023 YAYINLANDI MI?

Ek tercih başvurusu yapmak isteyen adaylar, başvuru ücreti olarak 50 TL ödeyecekler. Ek tercih döneminde boş kalan lisans ve ön lisans kontenjanlarına ek olarak, yerleştirilmesine rağmen kayıt yaptırmayan öğrencilerin bulunduğu bölüm ve programlara yerleştirmeler yapılacak. Ancak ek yerleştirme sürecinde, geçmiş yıllarda olduğu gibi, ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanın altında puanı olan adayların yerleştirilmesi beklenmiyor. Bu nedenle adayların tercihlerini dikkatlice yapmaları önemlidir.

EK TERCİHLER BAŞLADI MI?

Üniversite eğitime başlamak için ikinci bir şans niteliği taşıyan YKS ek tercih henüz bir bölüme yerleştirilemeyen adaylar tarafından gerçekleştirilecek. Adaylar YKS tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle yapacak.

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

Ek yerleştirme tercih ücreti 50 TL olacak. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacak. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

YKS EK TERCİH KILAVUZU PDF (LİNK)