Milyonlarca üniversite adayı ilk tercihlerin ardından ek tercihler için ek tercih kılavuzu yönergelerine göre ikinci tercih haklarını kullanmaya başladı. Ek tercih kılavuzu 2022: Ek tercih kılavuzu açıklandı mı?

Ek tercih kılavuzu 2022! Milyonlarca üniversite adayı ilk tercihlerin ardından ek tercihler için ek tercih kılavuzu yönergelerine göre ikinci tercih haklarını kullanmaya başladı. Ek tercih kılavuzu 2022: Ek tercih kılavuzu açıklandı mı? İşte detaylar...

EK TERCİH KILAVUZU 2022

Ek tercih kılavuzu açıklandı:

Bu kılavuz, Yükseköğretim Kurulu kararları doğrultusunda hazırlanmıştır.

Tercih süresi, 7-13 Eylül 2022 tarihleri arasındadır. Ek yerleştirme ücreti 30,00 TL'dir.

Ek yerleştirme ücreti, 14 Eylül 2022 tarihi saat 23.59'a kadar yatırılabilecektir. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programları tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacaktır.

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından yerleştirme ücreti alınmayacaktır. Bu kapsamda olan adayların, Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerini Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) sorgulatarak ÖSYM sistemine işletmiş olmaları gerekmektedir. Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerini ÖSYM sistemine işletmek isteyen adaylar; T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine giriş yapıp, PROFİLİM kısmında yer alan "Şehit / Gazi Yakınlık Bilgilerim" sayfasında bulunan "Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerimi Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan Güncelle" butonuna basarak, bu bilgilerinin ÖSYM sistemine girişini sağlayabileceklerdir.

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