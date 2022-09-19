YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, ek tercih kayıtları ne zaman, nasıl yapılır ve ek tercih kayıtları ne zaman başlayacak öğrenciler tarafından araştırılıyor. Peki, Ek tercih kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? Ek tercih kayıtları ne zaman başlayacak?

ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Öğrenciler ek tercih kayıtları ne zaman ve nasıl yapıldığını merak ediyor. Ek tercih kayıtları ne zaman başlayacak sorusu araştırılıyor. Ek tercih kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? Ek tercih kayıtları ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizdedir…

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2022-2023 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 19 Eylül 2022 tarihinde saat 17.30'dan itibaren öğrenebilecektir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 26-30 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 25-28 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacaktır.

ÜNİVERSİTE EK TERCİH KAYITLARI NE ZAMAN?

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 26-30 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 25-28 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayınlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır.

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.