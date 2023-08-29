Ek MTV ödeme süresi uzatıldı mı? Ek MTV son ödeme ne zaman?

Seçim sonrası bir sefere mahsus olmak kaydıyla getirilen ek motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksitinin ödeme süresi uzatıldı. Peki, Ek MTV ödeme uzatıldı mı? Ek MTV son ödeme ne zaman?

Gelir İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamada, "Bakanlığımızca yapılan değerlendirmeler neticesinde, 7456 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (5) numaralı fıkrası hükmü uyarınca 31 Ağustos 2023 Perşembe günü sonuna kadar ödenmesi gereken ek motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksitinin ödeme süresi merak edildi. Ek MTV ödeme uzatıldı mı? Ek MTV son ödeme ne zaman?

EK MTV ÖDEME SÜRESİ UZATILDI MI?

Seçim sonrası bir sefere mahsus olmak kaydıyla getirilen ek motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksitinin ödeme süresi uzatıldı. Araç sahipleri ödemelerini 6 Eylül Çarşamba gününe kadar yapabilecek.

ÖDEMEYİNCE NE OLUR?

Ek MTV'yi ödemeyen, trafikten çekme, hurdaya ve yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil kaydı kapatma işlemini gerçekleştiremeyecek.

DEPREMZEDELER EK MTV ÖDEMEYECEK

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ ile Sivas'ın Gürün ilçesinde deprem tarihi itibarıyla kayıtlı ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek MTV'den istisna tutuluyor.