Motorlu taşıtlar vergisi, Karayolları Trafik Kanunu'na göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları; Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler, liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz taşıtlarının tabi olduğu vergilendirmedir. Peki, Ek MTV iptal olur mu 2023? Ek vergi MTV ödenecek mi, iptal edildi mi?

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle oluşan finansman ihtiyacı dolayısıyla tüm taşıtlar için 2023 yılında bir defaya mahsus olarak ek motorlu taşıtlar vergisi (MTV) alınması kararlaştırılmıştı. Normal şartlarda 31 Ağustos'ta sona erecek ek MTV'nin birinci taksit ödemesi 6 Eylül gün sonuna kadar uzatılmıştı. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren düzenlemede birinci taksit ödemesi bugün sona eriyor. Arama motorlarında ise Ek MTV iptal olur mu 2023? Ek vergi MTV ödenecek mi, iptal edildi mi? soruları aratıldı.

EK MTV İPTAL OLUR MU?

Son günlerde, Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinin iptal edildiğine dair sosyal medyada dolaşan iddialar vatandaşları endişelendirmişti. Ancak, bu konuda netlik kazanmış yeni gelişmeler mevcut. Anayasa Mahkemesi'nin konuya ilişkin ilk incelemesini 26 Temmuz'daki Genel Kurul Gündemi'nde değerlendirdiği ve 'esasın incelenmesine' karar verdiği öğrenildi. Anayasa Mahkemesi'nin henüz esas inceleme için gün belirlemediği dolayısıyla konuyla ilgili verilmiş bir iptal ya da iptal isteminin reddi kararından söz edilemeyeceği sonucuna ulaşıldı.

ANAYASA MAHKEMESİ MTV İPTAL ETTİ Mİ?

Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan değerlendirmeler sonucunda, ek MTV'nin birinci taksitinin ödenme süresi 6 Eylül Çarşamba günü sonuna kadar uzatıldı. Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri gündemdeyken, ileri sürülen bir iddianın doğruluğu araç sahiplerinin merakını uyandırdı. İddiaya göre, Anayasa Mahkemesi yeni çıkarılan ikinci Motorlu Taşıtlar Vergisi tahsiline ilişkin yapılan düzenlemeyi kanuna aykırı bularak iptal etti. Söz konusu iddia, sosyal medyada yayılarak trend konular arasında yerini aldı.İddianın sosyal medyada yankı bulmasının sebebinin CHP'nin, ek MTV alınmasını öngören yasal düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurması olduğu tespit edildi. 24 Temmuz 2023'te Yüksek Mahkemeye yapılan başvurunun ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın: "Umuyor ve diliyoruz ki Anayasa Mahkemesi, hem yürürlüğün durdurulmasına hem de iptale yönelik bir karar verir, böylece bu sorun Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının üzerinden ağır bir yük olmaktan çıkar." ifadelerini kullanmıştı. Anayasa Mahkemesi'nin konuya ilişkin ilk incelemesini 26 Temmuz'daki Genel Kurul Gündemi'nde değerlendirdiği ve 'esasın incelenmesine' karar verdiği öğrenildi. Anayasa Mahkemesi'nin henüz esas inceleme için gün belirlemediği dolayısıyla konuyla ilgili verilmiş bir iptal ya da iptal isteminin reddi kararından söz edilemeyeceği sonucuna ulaşıldı.

ÖDEMEYİNCE NE OLUR?

Taşıtların satış ve devrinin yapılabilmesi için MTV'nin ve ek MTV'nin ödenmiş olması gerekiyor. Ek MTV ödenmediği takdirde araç muayeneleri de yapılmayacağı gibi trafikten çekme, hurdaya çıkarma, yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil kapatma işlemleri mümkün olamayacak. Ayrıca vergi, amme alacağına dönüşecek olup bu alacak için vergi daireleri tarafından borcun tahsili için faiziyle icra işlemleri yapılması hatta haciz uygulanması da söz konusu olabilir.

DEPREMZEDELER EK MTV ÖDEMEYECEK

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ ile Sivas'ın Gürün ilçesinde deprem tarihi itibarıyla kayıtlı ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek MTV'den istisna tutuluyor.

KİM NE KADAR ÖDEYECEK?

1.300 silindir hacminin altındaki araçlarda:

Matrahı 114 bin TL'ye kadar olan 4-6 yaş aralığındaki araçlar için 739,5 TL. (Yıllık ödemesi 1479 TL idi.)

Matrahı 114 bin-199 bin 700 TL aralığında olan 1-3 yaş araçlar için 1,165 TL. (Yıllık ödemesi 2 bin 330 TL.)

Matrahı 114 bin-199 bin 700 TL aralığında olan 4-6 yaş araçlar için 813 TL. (Yıllık ödemesi 1,626 TL.)

Matrahı 199 bin 700 TL ve üstü olan 1-3 yaş araçlar için 1272,5 TL. (Yıllık ödemesi 2 bin 545 TL.)

1301-1600 motor araçlarda:

Matrahı 114 bin TL'ye kadar olan 1-3 yaş araçlar için 1846,5 TL. (Yıllık ödemesi 3 bin 693 TL.)

Matrahı 114 bin TL'ye kadar olan 4-6 yaş araçlar için 1384,5 TL. (Yıllık ödemesi 2 bin 769 TL)

1301-1600 cc araçlarda:

Matrahı 114 bin-199 bin 700 TL arasında olan 1-3 yaş araçlar için 2 bin 33 TL. (Yıllık ödemesi 4 bin 66 TL.)

Matrahı 114 bin-199 bin 700 TL arasında olan 4-6 yaş araçlar için 1524,5 TL. (Yıllık ödemesi 3 bin 49 TL)

Matrahı 199 bin 700 TL ve üstü 1-3 yaş araçlar için 2 bin 217 TL. (Yıllık ödemesi 4 bin 434 TL.)

Matrahı 199 bin 700 TL ve üstü 4-6 yaş araçlar için 1662,5 TL (Yıllık ödemesi 3 bin 325 TL.)

1601-1800 cc araçlarda :

Matrahı 285 bin 800 TL'yi aşmayan 1-3 yaş araçlar için 3 bin 589 TL. (Yıllık ödemesi 7 bin 178 TL), 4-6 yaş araçlar için 2 bin 806,5 TL. (Yıllık ödemesi 5 bin 613 TL.)

Matrahı 285 bin 800 TL'yi aşan 1-3 yaş arası araçlar için 3 bin 917 TL (Yıllık ödemesi 7 bin 834 TL), 4-6 yaş aralığındaki araçlar için 3 bin 60 TL (Yıllık ödemesi 6 bin 120 TL.)

1801-2000 cc araçlarda:

Matrahı 285 bin 800 TL olan 1-3 yaş araçlar için 4 bin 524 TL; 4-6 yaş aralığındaki araçlar için 3 bin 484 TL.

Matrahı 285 bin 800 TL ve üstü olan 1-3 yaş araçlar için 5 bin 655,5 TL; 4-6 yaş araçlar için 4 bin 752,5 TL.

2001 – 2500 cc araçlarda:

Matrahı 356 bin 900 TL olan 1-3 yaş araçlar için 8 bin 483,5 TL; 4-6 yaş araçlar için 6 bin 159,5 TL.

Matrahı 356 bin 900 TL ve üstü olan 1-3 yaş araçlar için 9 bin 256 TL; 4-6 yaş araçlar için ise 6 bin 718 TL.

4001 cc ve yukarısı araçlarda:

Matrahı 1 milyon 357 bin 700 lirayı aşmayan 1-3 yaş araçlar için 46 bin 362,5 TL.

Matrahı 1 milyon 357 bin 700 lirayı aşan 1-3 yaş araçlar için ise 50 bin 576,5 TL.

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan "Borç Sorgulama ve Ödeme" bölümüne 02:00 – 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.

Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.

MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV'yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.

MTV'yi e-Devlet üzerinden de ödemek mümkün.