Motorlu Taşıtlar Vergisi, bu yıl özel bir düzenleme gereği iki farklı dönemde ödenmektedir. Normalde her yıl ocak ve temmuz aylarında iki taksit olarak tahsil edilen Motorlu Taşıtlar Vergisi, bu yılın özel koşulları nedeniyle ağustos ve kasım aylarında tahsil edilecektir. Peki, EK MTV iptal edildi mi son dakika! MTV 3. taksit son ödeme tarihi 2023 ne zaman? İşte detaylar…

MTV yani Motorlu Taşıtlar Vergisi bu sene yaşanan 6 Şubat depremlerinden dolayı 2 kere ödenecek. Bu yıla özel olan bu uygulama ile bütçe açığı kapatılmaya çalışılacak. Araç sahipleri ise merak ediyor EK MTV iptal edildi mi son dakika! MTV 3. taksit son ödeme tarihi 2023 ne zaman? İşte detaylar…

EK MTV İPTAL EDİLDİ Mİ SON DAKİKA!

Son günlerde, Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinin iptal edildiğine dair sosyal medyada dolaşan iddialar vatandaşları endişelendirmişti. Ancak, bu konuda netlik kazanmış yeni gelişmeler mevcut. Anayasa Mahkemesi'nin 26 Temmuz'daki Genel Kurul Gündemi'nde detaylar açıklığa kavuştu. Henüz Anayasa Mahkemesi, esas inceleme için bir tarih belirlemediğinden, bu aşamada herhangi bir iptal ya da iptal isteminin reddi kararından bahsedilemez.

MTV 3. TAKSİT SON ÖDEME TARİHİ 2023 NE ZAMAN?

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) birinci taksitin son ödeme tarihi, 31 Ağustos 2023'ten 6 Eylül 2023'e uzatıldı. Bu bir haftalık süre uzatımı, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan bir açıklama ile duyuruldu. Açıklamada, "Bakanlığımızca yapılan değerlendirmeler sonucunda, 7456 sayılı Kanunun 1. maddesinin (5) numaralı fıkrası gereği 31 Ağustos 2023 Perşembe günü sona erecek olan Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin birinci taksitinin ödeme süresi, 06 Eylül 2023 Çarşamba gününe kadar uzatılmıştır" ifadelerine yer verildi. Bu nedenle, ödeme yapacak olan vatandaşlar yeni süre uzatımını göz önünde bulundurmalıdır.

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DEPREM BÖLGESİ MTV'DEN MUAF MI?

Kanunun yayımı tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlara ilişkin ek MTV ise bu taşıtların MTV'si ile birlikte peşin ödenecek. Ek MTV, bir defaya mahsus uygulanacak ve genel bütçe geliri olarak kaydedilecek. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca Vergi Usul Kanunu kapsamında "mücbir sebep hali" ilan edilen yerlerde; deprem tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek MTV'den müstesna olacak.

MTV VERGİSİ YILDA KAÇ KERE ÖDENİR?

Kabul edilen maddelere göre, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin azaltılması amacıyla ortaya çıkan finansman ihtiyacının karşılanmasında kullanılmak üzere, bir defaya mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) uygulanacak. Düzenlemenin yayımlandığı tarihte kayıt ve tescilli bulunan otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak ve helikopterler dahil tüm taşıtlar ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar kayıt ve tescil edilecek olan tüm taşıtlar, ek MTV kapsamında olacak. Ek MTV, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar olacak. Ek MTV iki eşit taksitte tahakkuk ettirilecek.