Ek İl dışı tayin kararı açıklandı mı? (KABİNE TOPLANTISI) 2. İl dışı tayin sön başvuruları başladı mı?

MEB'e çağrıda bulunan öğretmenler ikinci kez iller arası yer değiştirme tayin isteklerini sosyal medyadan dile getirdi ve Ek İl dışı tayin kararı açıklandı mı? 2. İl dışı tayin sön başvuruları başladı mı gibi konular trend oldu. Peki, ek İl dışı tayin kararı açıklandı mı?