Ek İl dışı tayin kararı açıklandı mı? (KABİNE TOPLANTISI) 2. İl dışı tayin sön başvuruları başladı mı?
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MEB'e çağrıda bulunan öğretmenler ikinci kez iller arası yer değiştirme tayin isteklerini sosyal medyadan dile getirdi ve Ek İl dışı tayin kararı açıklandı mı? 2. İl dışı tayin sön başvuruları başladı mı gibi konular trend oldu. Peki, ek İl dışı tayin kararı açıklandı mı?
Öğretmenlerin 2022 il dışı yer değiştirmelerinin yapılmasının ardından çeşitli nedenlerle 2. Ek il dışı atama tayini istiyor. Sosyal medyada gündem olan yorumlar sonrası konunun kabine toplantısında ele alınıp alınmayacağı merak edildi. Peki, ek İl dışı tayin kararı açıklandı mı?2. İl dışı tayin sön başvuruları başladı mı?
EK İL DIŞI TAYİN KARARI AÇIKLANDI MI?
MEB'e çağrıda bulunan öğretmenler ikinci kez iller arası yer değiştirme isteklerini sosyal medyadan dile getirdi. Kabine Toplantısı öncesi konu gündem oldu. Konu ile ilgilihenüz resmi bir açıklama gelmedi.