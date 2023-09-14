EK GYO HALKA ARZ: EK GYO halka arzı katılım endeksine uygun mu? EK GYO hangi bankalardan alınır?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), EKGYO'nun halka arzına onay verdi ve böylece EK GYO kaç lot verecek, katılım endeksine uygun mu? Ve hangi bankalardan alınır? Gibi sorular da yatırımcılar tarafından merak edilmeye başlandı. Son dönemde artan yatırımcı sayısı ile ilgi artışı gözlemleniyor. Peki, EK GYO halka arzı katılım endeksine uygun mu? EK GYO hangi bankalardan alınır?

EK GYO halka arzı katılım endeksine uygun mu? Sorusu, gerçekleştirilecek olan halka arz ile birlikte gündemde yer aldı ve bir yandan da yatırımcılar tarafından EK GYO hangi bankalardan alınır? Sorusu da sorgulatıldı. Son dönemde artan halka arz talepleri ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) güncel verileri açıklamıştı. Peki, EK GYO halka arzı katılım endeksine uygun mu? EK GYO hangi bankalardan alınır?

EK GYO HALKA ARZI KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Halka arzların katılım endeksine uygunluk durumu yayınlanmakta olan borsa görüşü ve katılım finans ilkeleri raporuna göre belirleniyor. Bu kapsamda borsa görüşü ve katılım finans ilkeleri raporuna göre EKGYO Katılım Endeksine uygun değildir. Bu nedenle islami hassasiyeti olan yatırımcılar tarafından tercih edilmemektedir.

EK GYO HANGİ BANKALARDAN ALINIR?

EK GYO Garanti BBVA, İş Yatırım, Yapı Kredi ve daha birçok farklı banka üzerinden koaly bir şekilde alınabilir.

EMLAK KONUT GYO HAKKINDA

Emlak Konut GYO, 1953 yılında kurulmuş olan konut üretimi yapan gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketidir. Faaliyet alanı İnşaat ve Gayrimenkuldür ve başkanı Ertan Yetim'dir.