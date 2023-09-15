EK DERS ÜCRETİ NE KADAR 2023? Yeni, zamlı ek ders ücretleri ne kadar oldu?

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi verdi Ücretli öğretmenlerin saatlik ek ders ücretlerinin yüzde 25 artırılacağını belirten Erdoğan, yüksek lisans öğrencilerin de burslarını okudukları ülkelerin şartlarına göre yükselteceklerini söyledi. Erdoğan, "Burslarda döviz bazında yüzde 26-27 civarında zam yapmış bulunuyoruz. Her iki müjdemizin de hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Peki ama Ek ders ücreti ne kadar 2023?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ücretli öğretmen ve yüksek lisans öğrencilerine birer müjde verdi. Erdoğan, ücretli öğretmenlerin ek ders ücretleriyle yüksek lisans öğrencilerinin burslarının artırılacağını söyledi. Peki ama Ek ders ücreti ne kadar 2023? Yeni, zamlı ek ders ücretleri ne kadar oldu? İşte detaylar…

EK DERS ÜCRETİ NE KADAR 2023?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Meslek kanunu getirerek öğretmenlere mali ve ilave haklar tanıdık. Ek ders ücreti karşılığında görev yapan ve usta öğreticiler ile ilgili adım atıyoruz. Saatlik ücrette yüzde 25 artışa gidiyoruz. Aylık ücrette yüzde 91 artış yapmış olacağız 2023'te. Lisansüstü öğrencilerin bursunu da değişen oranda yükseltiyoruz. Burslarda 26-27 civarında zam yapmış oluyoruz" dedi.

Açıklanan zam kararının ardından 60.12 TL olan ücretli öğretmenlerin ek ders ücretinde yüzde 25 artış yapılarak yeni ek ders ücreti saatlik 75.15 TL oldu. Kadrolu öğretmenlerin ek ders ücretleri, önceki 51.15 TL'den 60.12 TL'ye yükseltildi. Bu önemli güncelleme ile kadrolu öğretmenlerin ek ders ücretlerine yüzde 17.14'lük bir artış yapıldı.