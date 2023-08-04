Ejderha Askerler konusu ne, oyuncuları kimler? Ejderha Askerler filmi hangi yıl çıktı? Ejderha Askerler filminin oyuncu kadrosu!
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Bugün Kanal D'de Ejderha Askerler filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler filmin oyuncu kadrosunu ve konusunu merak etti. Peki, Ejderha Askerler konusu ne, oyuncuları kimler? Ejderha Askerler filmi hangi yıl çıktı? Ejderha Askerler filminin oyuncu kadrosu nedir? İşte detaylar...
Başrollerinde Antuone Torbert, Ruben Pla, Tarkan Dospil'in olduğu "Ejderha Askerler" filmi Kanal D'de! Ejderha Askerler konusu ne, oyuncuları kimler? Ejderha Askerler filmi hangi yıl çıktı? Ejderha Askerler filminin oyuncu kadrosu!
Ölümcül bir yaratık, bir banliyö bölgesini çevreleyen ormanda saklanır ve yaklaşan herkesi öldürür. Durum karşısında özel bir asker grubu harekete geçer.
- Antuone Torbert
- Ruben Pla
- Tarkan Dospil
- Heath C. Heine
- Dan Sinclair
- Arielle Branchfeld
- Motown Maurice
- Asa Forsyth
Ejderha Askerler 2020 yapımı aksiyon filmidir.