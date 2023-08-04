Bugün Kanal D'de Ejderha Askerler filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler filmin oyuncu kadrosunu ve konusunu merak etti. Peki, Ejderha Askerler konusu ne, oyuncuları kimler? Ejderha Askerler filmi hangi yıl çıktı? Ejderha Askerler filminin oyuncu kadrosu nedir? İşte detaylar...

Başrollerinde Antuone Torbert, Ruben Pla, Tarkan Dospil'in olduğu "Ejderha Askerler" filmi Kanal D'de! Ejderha Askerler konusu ne, oyuncuları kimler? Ejderha Askerler filmi hangi yıl çıktı? Ejderha Askerler filminin oyuncu kadrosu!

EJDERHA ASKERLER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Ölümcül bir yaratık, bir banliyö bölgesini çevreleyen ormanda saklanır ve yaklaşan herkesi öldürür. Durum karşısında özel bir asker grubu harekete geçer.

EJDERHA ASKERLER FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Antuone Torbert

Ruben Pla

Tarkan Dospil

Heath C. Heine

Dan Sinclair

Arielle Branchfeld

Motown Maurice

Asa Forsyth

EJDERHA ASKERLER FİLMİ HANGİ YIL YAPIMI?

Ejderha Askerler 2020 yapımı aksiyon filmidir.