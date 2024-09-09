Ejder Kılıcı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ejder Kılıcı filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Ejder Kılıcı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Ejder Kılıcı filmini izleyecek olanların merak ettiği Ejder Kılıcı konusu nedir, Ejder Kılıcı oyuncuları kimler ve Ejder Kılıcı özeti gibi konuları inceliyoruz.

EJDER KILICI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Romalı bir general olan Lucius, hırslı bir lider olan Tiberius'un kendi babasını öldürüp en küçük kardeşi Publius'u da kör etmesinin ardından Publius'u yanına alarak bir grup askerle Çin'e doğru kaçar. Burada Vahşi Kazlar Kapısı denen yerde Huo An adlı bir komutanla tanışır ve birbirlerinin saygısını kazanırlar. Bu esnada Tiberius da İpek Yolu'nu kontrol altına almak için büyük bir orduyla sefere çıkmıştır. Huo An ve Lucius, Tiberius'u durdurabilmek için güçlerini birleştirmeye karar verirler.

EJDER KILICI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Çin sinemasının en yüksek bütçeli yapımı olma özelliğini taşıyan Ejder Kılıcı, zengin oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Filmde; Jackie Chan, John Cusack ve Adrien Brody'nin yanı sıra ülkemizden de bir isim olan oyuncu Emrah Yılmaz yer alıyor.

Orjinal Adı:Dragon Blade

Yönetmen :Daniel Lee

Oyuncular: Jackie Chan, John Cusack, Adrien Brody

Türü:Aksiyon, macera

Yapım Yılı:2015 / ABD, İngiltere