Ejder Kılıcı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ejder Kılıcı filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Ejder Kılıcı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Ejder Kılıcı konusu, özeti ve Ejder Kılıcı oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Ejder Kılıcı filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Ejder Kılıcı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Ejder Kılıcı filmini izleyecek olanların merak ettiği Ejder Kılıcı konusu nedir, Ejder Kılıcı oyuncuları kimler ve Ejder Kılıcı özeti gibi konuları inceliyoruz.
EJDER KILICI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Romalı bir general olan Lucius, hırslı bir lider olan Tiberius'un kendi babasını öldürüp en küçük kardeşi Publius'u da kör etmesinin ardından Publius'u yanına alarak bir grup askerle Çin'e doğru kaçar. Burada Vahşi Kazlar Kapısı denen yerde Huo An adlı bir komutanla tanışır ve birbirlerinin saygısını kazanırlar. Bu esnada Tiberius da İpek Yolu'nu kontrol altına almak için büyük bir orduyla sefere çıkmıştır. Huo An ve Lucius, Tiberius'u durdurabilmek için güçlerini birleştirmeye karar verirler.
EJDER KILICI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Çin sinemasının en yüksek bütçeli yapımı olma özelliğini taşıyan Ejder Kılıcı, zengin oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekiyor.
Filmde; Jackie Chan, John Cusack ve Adrien Brody'nin yanı sıra ülkemizden de bir isim olan oyuncu Emrah Yılmaz yer alıyor.
Orjinal Adı:Dragon Blade
Yönetmen :Daniel Lee
Oyuncular: Jackie Chan, John Cusack, Adrien Brody
Türü:Aksiyon, macera
Yapım Yılı:2015 / ABD, İngiltere