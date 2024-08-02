Ejder Kılıcı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ejder Kılıcı filmi ne zaman, nerede çekildi? Ejder Kılıcı filmi gerçek mi?

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EJDER KILICI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Romalı bir general olan Lucius, hırslı bir lider olan Tiberius'un kendi babasını öldürüp en küçük kardeşi Publius'u da kör etmesinin ardından Publius'u yanına alarak bir grup askerle Çin'e doğru kaçar. Burada Vahşi Kazlar Kapısı denen yerde Huo An adlı bir komutanla tanışır ve birbirlerinin saygısını kazanırlar. Bu esnada Tiberius da İpek Yolu'nu kontrol altına almak için büyük bir orduyla sefere çıkmıştır. Huo An ve Lucius, Tiberius'u durdurabilmek için güçlerini birleştirmeye karar verirler.

EJDER KILICI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Orijinal Adı: Tian Jiang Xiong Shi

Tür: Aksiyon, Macera, Dram

Yönetmen: Daniel Lee

Jackie Chan, Huo Anrolünde, Han hanedanı tarafından bölgede barışı korumak için yaratılan kurgusal bir elit savaş gücü olan İpek Yolu Koruma Birliği'nin kaptanı

John Cusack , Tiberius'a karşı Huo An ile ittifak kuran haydut bir Roma generali olan Lucius rolünde

Adrien Brody , Roma Cumhuriyeti'nin acımasız , psikopat ve kana susamış bir Roma generali olan Tiberius rolünde ve ana düşman

Lin PengSoğuk Ay olarak

Mika WangXiu Qing (Huo An'ın Karısı) olarak

Choi Siwon Yin Po rolünde

Xiao Yang Kaptan olarak

Wang Taili Sıçan rolünde

Sammy Hung, Red Sun rolünde

Yoo Seung-jun Cougar olarak

Lorie PesterPart Kraliçesi Olarak

Vanness WuHristiyan olarak

Karena Lam Karena rolünde

Feng Shaofeng, General Huo Qubing rolünde (Han Çinli General)

Sharni Vinson Leydi Crassus rolünde

Jozef Waite Publius rolünde

Philippe Joly Decimus rolünde

James Lee Guy ( adı geçmiyor ) Eugene rolünde