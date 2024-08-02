Ejder Kılıcı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ejder Kılıcı filmi ne zaman, nerede çekildi? Ejder Kılıcı filmi gerçek mi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Ejder Kılıcı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Ejder Kılıcı konusu, özeti ve Ejder Kılıcı oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Ejder Kılıcı filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Ejder Kılıcı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Ejder Kılıcı filmini izleyecek olanların merak ettiği Ejder Kılıcı konusu nedir, Ejder Kılıcı oyuncuları kimler ve Ejder Kılıcı özeti gibi konuları inceliyoruz.
EJDER KILICI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Romalı bir general olan Lucius, hırslı bir lider olan Tiberius'un kendi babasını öldürüp en küçük kardeşi Publius'u da kör etmesinin ardından Publius'u yanına alarak bir grup askerle Çin'e doğru kaçar. Burada Vahşi Kazlar Kapısı denen yerde Huo An adlı bir komutanla tanışır ve birbirlerinin saygısını kazanırlar. Bu esnada Tiberius da İpek Yolu'nu kontrol altına almak için büyük bir orduyla sefere çıkmıştır. Huo An ve Lucius, Tiberius'u durdurabilmek için güçlerini birleştirmeye karar verirler.
EJDER KILICI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Orijinal Adı: Tian Jiang Xiong Shi
Tür: Aksiyon, Macera, Dram
Yönetmen: Daniel Lee
Jackie Chan, Huo Anrolünde, Han hanedanı tarafından bölgede barışı korumak için yaratılan kurgusal bir elit savaş gücü olan İpek Yolu Koruma Birliği'nin kaptanı
John Cusack , Tiberius'a karşı Huo An ile ittifak kuran haydut bir Roma generali olan Lucius rolünde
Adrien Brody , Roma Cumhuriyeti'nin acımasız , psikopat ve kana susamış bir Roma generali olan Tiberius rolünde ve ana düşman
Lin PengSoğuk Ay olarak
Mika WangXiu Qing (Huo An'ın Karısı) olarak
Choi Siwon Yin Po rolünde
Xiao Yang Kaptan olarak
Wang Taili Sıçan rolünde
Sammy Hung, Red Sun rolünde
Yoo Seung-jun Cougar olarak
Lorie PesterPart Kraliçesi Olarak
Vanness WuHristiyan olarak
Karena Lam Karena rolünde
Feng Shaofeng, General Huo Qubing rolünde (Han Çinli General)
Sharni Vinson Leydi Crassus rolünde
Jozef Waite Publius rolünde
Philippe Joly Decimus rolünde
James Lee Guy ( adı geçmiyor ) Eugene rolünde