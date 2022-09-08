Şampiyonlar Ligi D grubu maçında Eintracht Frankfurt - Sporting karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 3-0'lık Sporting galibiyeti ile sonuçlandı. Mücadelenin ardından futbolseverler maç özetini araştırmaya başladı. İşte Eintracht Frankfurt - Sporting maç özeti! Eintracht Frankfurt - Sporting maç özeti izle (VİDEO)

Dünyanın en prestijli spor organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde dünya devi takımların şampiyonluk yolunda kıran kırana mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Şampiyonlar Ligi x grubu maçında Eintracht Frankfurt - Sporting karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 3-0'lık sonuçla Sporting kazandı. Futbolseverler tarafından yoğun ilgi gören maçın özeti ve önemli anları araştırılmaya başlandı. İşte Eintracht Frankfurt - Sporting maç özeti! Eintracht Frankfurt - Sporting maç özeti izle (VİDEO)

EİNTRACHT FRANKFURT - SPORTİNG MAÇ ÖZETİ İZLE (VİDEO)

MAÇIN GENİŞ ÖZETİ!