Einstein, çalışmaları sonucunda hangisinin var olması gerektiğini bulmuş, ancak onun var olabileceğine inanmamıştır?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Einstein, çalışmaları sonucunda hangisinin var olması gerektiğini bulmuş, ancak onun var olabileceğine inanmamıştır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

EİNSTEİN, ÇALIŞMALARI SONUCUNDA HANGİSİNİN VAR OLMASI GEREKTİĞİNİ BULMUŞ, ANCAK ONUN VAR OLABİLECEĞİNE İNANMAMIŞTIR?

A: Kara delik

C: Kütle çekimi

B: Işık hızı

D: Nükleer enerji