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Einstein, çalışmaları sonucunda hangisinin var olması gerektiğini bulmuş, ancak onun var olabileceğine inanmamıştır?

Einstein, çalışmaları sonucunda hangisinin var olması gerektiğini bulmuş, ancak onun var olabileceğine inanmamıştır?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Einstein, çalışmaları sonucunda hangisinin var olması gerektiğini bulmuş, ancak onun var olabileceğine inanmamıştır? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Einstein, çalışmaları sonucunda hangisinin var olması gerektiğini bulmuş, ancak onun var olabileceğine inanmamıştır?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Einstein, çalışmaları sonucunda hangisinin var olması gerektiğini bulmuş, ancak onun var olabileceğine inanmamıştır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

EİNSTEİN, ÇALIŞMALARI SONUCUNDA HANGİSİNİN VAR OLMASI GEREKTİĞİNİ BULMUŞ, ANCAK ONUN VAR OLABİLECEĞİNE İNANMAMIŞTIR?

A: Kara delik

C: Kütle çekimi

B: Işık hızı

D: Nükleer enerji

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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