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Ehliyetsiz sürücü otomobille fırına girdi

Otomobil Haberleri

ESENYURT'ta dayısının kiraladığı otomobili alan ehliyetsiz sürücü 2 arkadaşıyla beraber sokak aralarında hız yaparken direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobille fırına girdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ESENYURT'ta dayısının kiraladığı otomobili alan ehliyetsiz sürücü 2 arkadaşıyla beraber sokak aralarında hız yaparken direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobille fırına girdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil

Esenyurt Tragger Çınar Otomobil Haberler

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